Ureaprisen falt

Prisen for granulert urea fra Egypt har falt tre prosent denne uken, til 670 dollar pr tonn, etter å ha falt rundt fire prosent forrige uke.

Ifølge SEB er det begrenset aktivitet i ureamarkedet, et marked hvor det er utfordrende for produsenter å bygge ordrebøkene. Imidlertid er det optimisme knyttet til etterspørselen i tredje kvartal og potensielle prisøkninger når India og Latin-Amerika begynner å konkurrere for volumer. Nitratmarkedet i Europa står stille med ingen endringer i prisen denne uken.

Pareto Securities skriver at lokale rapporter peker mot at et anbud fra India kan bli annonsert mot slutten av juni, eller starten av juli. For resten av året forventes India å målsette skipninger på 5,1-5,5 millioner tonn.

I Kina nærmer det seg lavsesong, med avtagende landbruksetterspørsel. Pareto viser til at varelagrene er lave, og produsentene har ingen insentiv til å kutte prisene.

Ifølge meglerhuset er ammoniakkprisene fortsatt under nedadgående press i forkant av første runde med avtaler for andre halvdel av 2022.

"Svak etterspørsel og mer enn nok tilbud betyr at kjøpere har overtaket i spotforhandlinger, men mange har ikke hastverk med å kjøpe. En betydelig nedgang i bestillinger fra landbruks- og industribrukere har skapt et negativt sentiment på begge sider av Suez", skriver meglerhuset.

Også i USA nærmer det seg lavsesong og Bloomberg melder at priser på viktige gjødselvarer som ammoniakk, urea, ammoniumnitrat og ammoniumsulfat, i tillegg til fosfater og kalium fortsetter å falle.

Bloomberg skriver at nedgangen i nitrogenprisene ligger an til å fortsette inn i tredje kvartal på grunn av lavere innsatskostnader, svakere etterspørsel og økt kapasitet fra Midtøsten. Samtidig forblir 15 prosent av den globale handelen i ammoniakk frakoblet på grunn av krigen mellom Russland og Ukraina.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å være rundt 110 kroner, uendret fra forrige uke, ettersom lavere ureapriser og høyere gasskostnader balanseres av nitratpriser og valutakursendringer.

(TDN Direkt)