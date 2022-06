Sveits har lenge vært base for mellommenn som har hjulpet russiske produsenter med å finne kjøpere til sine råvarer verden over, men følger nå EU langt på vei i innføringen av sanksjoner i kjølvannet av Russlands Ukraina-invasjon.

Innen utgangen av 2022 vil EU har på plass restriksjoner som forbyr forsikring og finansiering av transport av russisk olje til land utenfor EU, og Sveits har sagt at landet vil gjøre det samme.

Dubai – det nye Sveits

– En energihandel mellom Russland og Kina kunne normalt ha blitt utført av en råvaremegler i Sveits, finansielt støttet av en bank i London. Men hvem vil gjøre dette nå? Det er sannsynlig at de som vil må flytte til en ny jurisdiksjon, sier direktør for Erasmus Commodity & Trade Center ved Erasmus-universitetet i Rotterdam, Wouter Jacobs, til Bloomberg.

PUTINS MANN: Rosneft, ledet av Igor Setsjin, har sendt direktører på saumfaring i Dubai. Foto: Bloomberg

Og denne nye jurisdiksjonen ser ut til å være Dubai, som har styrt klar av å innføre sanksjoner mot russiske enkeltpersoner og enheter. Kilder med kjennskap til saken opplyser til nyhetsbyrået at direktører for Rosneft var i byen på saumfaring i mai. Gazprom og Litasco (som er Lukoils trading-virksomhet) skal også være ute etter å utvide sin virksomhet i byen.

Solaris Commodities, som trader i russisk korn, åpnet kontor i Dubai i forrige uke.

Mye som lokker russerne

De forente arabiske emirater har tiltrukket seg rike russere og deres penger siden invasjonen, og nå følger altså statseide selskaper og private råvarehus etter.

Landet har ifølge Bloomberg utviklet sin finansielle infrastruktur for denne typen øyeblikk, med banker som har bygget seg opp til å bli bærebjelker i finansiering av råvarehandel.

Dubais overflod av frihandelssoner, nærhet til energiprodusenter i Midtøsten og lave skatter har også lokket, selv om det er et stykke opp til globale sentre som Singapore, London, Genève og Stamford. I fjor var Dubai Multi Commodities Center vertskap for et arrangement med Moskvas handelskammer som tok sikte på å hjelpe russiske virksomheter med å etablere seg der.

– Dubai har vokst frem som et realt globalt knutepunkt for råvarer, med rett infrastruktur, transport- og tjenestetilbud til å støtte disse selskapene, sier direktøren for globale spørsmål hos den tidligere Genève-baserte tenketanken B’huth, Najla Al Qassimi, til nyhetsbyrået.