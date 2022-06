Ureaprisene stiger

Prisen for granulert urea fra Egypt er opp syv prosent denne uken, til 670 dollar pr. tonn, etter å ha falt rundt syv prosent forrige uke.

ADM Agri noterer at globale markeder for granulert urea har sett en økning i aktivitet denne uken, der rapporterte handler for 46N-produkter har steget rundt 55 dollar pr. tonn.

I Europa har sterkere gassmarkeder og shortinndekning fra tradere spilt en viktig rolle i å drive opp nordafrikanske fob-priser, skriver Pareto Securities.

I India har det ifølge Pareto ikke vært noen pålitelige nyheter angående tidspunktet for neste kjøpsforespørsel. Monsunregnet har vært sunt og lokale rapporter fortsetter å antyde at en kjøpsforespørsel vil dukke opp i første halvdel av juli, for et anbud i midten av juli. Dette vil peke mot et forsendelsesvindu mot slutten av august, mener meglerhuset.

Videre skriver Pareto at markedet for ammoniakk den siste tiden er blitt stadig mer negativt på grunn av høyt tilbud og lav etterspørsel. Med europeiske produsenter som reduserer produksjonen på grunn av høyere råvarekostnader, er imidlertid sentimentet nå langt mer blandet. Ifølge ADM Agri har volatiliteten i det europeiske gassmarkedet gjort at to ammoniakkanlegg har stengt ned produksjonen siden forrige uke.

Pareto bemerker imidlertid at store europeiske produsenter som Yara og OCI, som drar nytte av lavkostoperasjoner på den andre siden av Atlanterhavet, utvilsomt vil frakte mer ammoniakk fra USA og Trinidad i løpet av de kommende månedene, og dermed minimere virkningen av innenlandske kapasitetskutt.

Ellers meldte Yara tirsdag at Yara Clean Ammonia vil avholde kapitalmarkedsdag 30. juni. Yara vil også avholde en ekstraordinær generalforsamling 7. juli i forbindelse med en mulig børsnotering av Yara Clean Ammonia.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å være rundt 100 kroner, opp fra 70 kroner forrige uke, som følge av at økte gasspriser har presset gjødselprisene opp.

