Andre kvartal nærmer seg slutten, og til tross for en liten prisoppgang mandag ser kvartalet ut til å bli det verste for industrielle metaller siden finanskrisen i 2008, melder Bloomberg.

Nyhetsbyråets industrimetall-indeks er ned rundt 26 prosent så langt i kvartalet.

Kobber er ned over 20 prosent fra toppnoteringen i februar, mens tinn stupte over 20 prosent bare i forrige uke – den verste uken siden begynnelsen av 1980-tallet. Tinn er mer enn halvert fra toppen i mars. Metaller fra aluminium til sink har også stupt.

Situasjonen er dermed snudd dramatisk på hodet sammenlignet med de to seneste årene, der utfasingen av corona-nedstengninger, inflasjonsprognoser og tilbudsforstyrrelser sørget for å sende metallpriser kraftig opp. Nå er inflasjonen her, og tilbudssiden er fremdeles stram.

Avviser Kina-redning

Men prisene snur nå ned på frykten for at aggressive renteøkninger fra verdens sentralbanker vil bremse økonomien og senke aktiviteten i industrien som etterspør metallene.

– Selv om Kina henter seg inn i andre halvår, vil ikke landet egenhendig klare å løfte prisene tilbake til nye høyder – den tiden er over. Hvis andre store økonomier er på vei mot resesjon, blir ikke veksten eksepsjonell i Kina heller, sier sjefstrateg for råvarer i BOCI Global Commodities, Amelia Xiao Fu, til nyhetsbyrået.

Aktiviteten i kinesisk industri er allerede på vei ned, og innkjøpssjefsindeksene i Europa viste torsdag i forrige uke lavere aktivitet for første gang på to år. Industriproduksjonen i USA er på sitt laveste på 23 måneder.

Kobberprisen var fredag nede i 8.122,50 dollar pr. tonn på metallbørsen i London, sitt laveste på 16 måneder. Så langt i juni er prisnedgangen 11 prosent, og metallet er dermed på vei mot sin svakeste måned på 30 år. Hittil i år er kobberprisen ned 15 prosent.

Saxo fortsatt bullish

«Vi har vært bullish på kobber og industrielle metaller lenge, og synet har ikke endret seg», skriver likevel sjefstrateg for råvarer i Saxo Bank, Ole Hansen, i en oppdatering.

BULL PÅ METALLER: Råvarestrateg Ole Hansen i Saxo Bank. Foto: Saxo Bank

«Men raskt stigende resesjonsfrykt, kombinert med Kinas vedvarende corona-problemer kan utsette den utsatte den uunngåelige ferden mot et balansert og etterhvert et stramt marked. I tillegg ser vi stadig en frikobling mellom kraftig lavere priser og nivåer på lagre overvåket av børser i London og Shanghai», heter det videre.

Den siste uken har lagre for alle de fire største metallene falt til en kombinert bunnrekord på 1,1 millioner tonn, ned 60 prosent fra samme tid i fjor.

«Strukturelle problemer, som tvil om den langsiktige investeringsappetitten for nye prosjekter innen energileting og gruvevirksomhet, er stadig en viktig grunn til at stramheten i markedet vil fortsette å støtte prisene de kommende årene. Noe av dette er trigget av det grønne skiftet som gjør utsiktene for fossilbasert energietterspørsel stadig vanskeligere å forutsi», fortsetter Hansen.