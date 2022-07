Ureaprisen stiger videre: «Corn is King»

ADM Agri noterer at europeisk nitratpriser fortsatt er høye, på bakgrunn av den høye volatiliteten i regionale gassmarkeder og fabrikkstenginger over hele Europa.

Videre skriver de at kali- og fosfatmarkedene fremdeles er høye, men bemerker at vi kan få se en viss svakhet på grunn av globale etterspørselsforstyrrelser når høstens etterspørsel har avtatt.

«Corn is King», skriver Bloomberg, og viser til at høye maispriser gjør at bønder trosser værproblemer og høye gjødselpriser og planter mer mais enn ventet. Terminkontraktene for mais har imidlertid falt den siste tiden, og handles i Chicago på sitt laveste nivå siden begynnelsen av februar, før den russiske invasjonen av Ukraina. For året er maisprisene likevel opp i underkant av 10 prosent.

Høy inntjening for Yara

I en oppdatering onsdag skriver Carnegie at de kun gjør mindre estimatendringer for Yara før den kommende kvartalsrapporten. Meglerhuset øker sine anslag for gassprisen med 5-6 prosent, samtidig gjødselprisene oppjusteres med 1-2 prosent. Kursmålet ble holdt uendret på 575 kroner.

DNB Markets oppjusterte på sin side onsdag sitt estimat for resultat pr aksje i 2023 med 7 prosent, og ligger 15 prosent over konsensus på ebitda-nivå for 2023.

«Vi tror fortsatt etterspørselsdrevne gjødselmarkedspriser, støttet av høye avlingspriser, bør lede til høy inntjening for Yara i 2023, selv med høye naturgasspriser i EU, som var trenden vi så i første kvartal», skriver DNB Markets.

Ellers avholdt Yara Clean Ammonia kapitalmarkedsdag tidligere denne uken, hvor det fremkom at de planlegger å investere 1,5-1,8 milliarder dollar i blå ammoniakkproduksjon innen 2030, som til sammen forventes å bidra med rundt 2,1 millioner tonn blå ammoniakk innen 2030.

TDN Direkt