Ukraina eksporterte mer korn i 2021/22

48,5 millioner tonn ble eksportert i året fram til juni, opp fra 44,7 millioner tonn året før, opplyste landbruksdepartementet fredag.

I juni var imidlertid korneksporten 44 prosent lavere enn samme måned i fjor fordi det ikke lenger er mulig å bruke landets havner ved Svartehavet. I året som helhet var hveteeksporten 12 prosent høyere, men i juni 80 prosent lavere.

Internasjonale organisasjoner frykter videre økning av matprisene på grunn av krigen og mangelen på ukrainsk på markedet. Særlig i Afrika og Asia er det frykt for sult.

For tiden gror 22,48 millioner tonn hvete på Ukrainas åkre, men det er 17 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste fire årene. På grunn av krigen med landminer og metallskrap kan i tillegg noen av åkrene ikke nås for innhøsting.

De mest produktive områdene befinner seg i krigssonene. Innhøstingen har startet og varer normalt til slutten av juli.

En lavere høst enn ventet kan nå ikke lenger avverges, sier sjefen for Tysklands største oppkjøper BayWa, Klaus Josef Lutz og legger til at transport av korn ut av landet blir nok et problem på grunn av den russiske blokaden.

– Uten at havnene åpnes, kommer kornet ikke ut av landet, sier han og påpeker at dette er en katastrofe for folk i verdens fattigste land.

Han sier at det i år vil mangle 20 millioner tonn hvete på det globale markedet, og at prisene derfor skyter i været. Allerede nå er det kamp mellom utviklingsland om den hveten som er tilgjengelig.