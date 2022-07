Ureaprisen faller

Granulert urea fra Egypt er ned 6 prosent denne, til 710 dollar pr tonn, etter å ha steget 12 prosent forrige uke.

I Europa er gassprisene fortsatt en økende bekymring for kjøpere. Effekten vil kanskje ikke merkes umiddelbart av de store produsentene, skriver Pareto Securities, og viser til at en gasspris på rundt 55 dollar pr mmBtu gir et effektivt anlegg en produksjonskostnad på om lag 1.250 dollar pr tonn fra fabrikk.

Det er ennå ingen bekreftede nyheter fra India angående tidspunktet for neste urea-anbud, ifølge Pareto, selv om lokale rapporter antyder at en kunngjøring etter 20. juli er mulig. Dette vil peke mot et forsendelsesvindu mot slutten av august. Ifølge Profercy må India sikre rundt fem megatonn urea for forsendelse innen slutten av året, som kan bli vanskelig gitt eksportrestriksjonene i Kina.

Prisene på fosfater og kali er relativt flate denne uken og holder seg med det på all-time high. Ifølge ADM Agri er regningen utover høsten uklar, da det er en tydelig forstyrrelse i etterspørselen. I et intervju med Bloomberg sier Ben Isaacson i Scotiabank at økende gjødseleksport fra Russland og Hviterussland betyr at kaliprisene vil falle, og tror at Russlands gjødseleksport vil ta seg opp til 90 prosent av normalen.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å være rundt 70 kroner, ned fra 80 kroner forrige uke, som følge av at økte gasspriser. I Frankrike har Yara hevet sine tilbudsnivåer for AN med 4-5 prosent, skriver meglerhuset videre. I Tyskland er det ikke satt noen ny listepris, men store produsenter har oppnådd 10-20 euro pr tonn høyere priser.

Ellers skriver Fertilizer Week i en tweet fredag at europeiske gasspriser har nådd sitt høyeste punkt på fire måneder i etterkant av Vladimir Putins kommentar om at Russland bare så vidt er i gang med krigen mot Ukraina. Dette førte videre til en oppgang i europeiske ammoniakkpriser og AN i Frankrike.

TDN Direkt