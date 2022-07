Strateg: – Har nådd et dødskryss

Gull har vist et «dødskryss-mønster», som signaliserer en mørk fremtid for råvaren, mener investeringsstrateg i Ned Davis Research Tim Hayes.

Et såkalt dødskryss oppstår når 50-dagers glidende gjennomsnitt faller under 200-dagers glidende gjennomsnitt. I en teknisk analyse anses dødskrysset ofte som en negativ indikator for finansielle instrumenter.

– Dødskrysset er et signal på at gullprisen, som ikke har vært lavere siden 2021, er i trøbbel, skriver Hayes til CNB. Samtidig nedgraderer han gull som investeringsobjekt til «bearish» fra tidligere nøytral. Han sier videre at den negative trenden er i takt med den relativt sett restriktive politikken til verdens sentralbanker.

Påvirkes av dollarkursen

Gull har falt samtidig som den amerikanske dollaren har styrket seg. De to prisene beveger seg vanligvis motsatt av hverandre, da en sterk dollar kan gjøre det vanskelig for kjøpere utenfor USA å kjøpe metallet.

Hayes tror dollarkursen vil fortsette å styrke seg, selv etter å ha steget til sitt høyeste nivå på 20 år. Økende obligasjonsrenter og forventninger om strammere pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken Fed mener han støtter oppunder hypotesen om en sterkere dollar.

Han påpeker også at samtidig som gull har nådd dødskrysset, har dollarkursen nådd et såkalt «gullkryss». Dette innebærer at 50 dagers glidende gjennomsnitt er høyere enn 200 dagers glidende gjennomsnitt, og ses ofte som en positiv indikator. De gangene gull har nådd et dødskryss og dollar har nådd et gullkryss siden 1979, har gull tapt seg i verdi mens dollarkursen har styrket seg.

En annen negativ indikator ifølge Hayes er at det er en generell negativ trend for metaller. Sølv, kobber og aluminium handels til de laveste prisnivåene på nesten et år. Hayes anbefaler investorer å sitte på kontanter og fraråder kjøp av aksjer og obligasjoner.