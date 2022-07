Kornet hoper seg opp i ukrainske havner, og det har ikke manglet på anklager fra Vesten om at Russland og president Vladimir Putin bruker kornet som «våpen» i den pågående krigen.

Russerne beskyldes også for å stjele korn, og senest i forrige uke omtalte The Guardian et russisk skip som fraktet tusenvis av tonn korn ble holdt igjen og etterforsket av tyrkiske myndigheter etter påstander om at lasten var stjålet fra Ukraina.

Ukraina hevder Russland skulle selge kornet på det internasjonale markeder, men utenriksminister Sergej Lavrov har avvist alle påstander om russiske tyveriforsøk.

– Bomber kornarealer

Landbruksminister Mykola Solskyi var for en måned siden klar på at opphopningen av ukrainsk korn ville forverre seg når 2022-innhøstingen begynner nå i juli.

Samtidig hevder Ukrainas forsvar at russiske bomber hagler over store kornarealer øst i landet.

– Sør i Mykolayiv-regionen og i Odessa-regionen blir kornavlinger nå ødelagt av russiske bomber som starter branner, sa talskvinne Natalia Humeniuk for det ukrainske militærets sørlige kommando ifølge Bloomberg i løpet av en videobriefing mandag.

– Deres hovedmål er å ødelegge alt de ikke kan erobre og beslaglegge med én gang. Kornlagre er også mål for bombene, fortsatte hun, uten å gå videre inn på hvor store arealer som blir ødelagt i angrepene.