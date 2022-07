Prisen ramler - laveste på 20 måneder

Kobberprisen har snublet til det laveste nivået på nesten to år samtidig som frykten for en global resesjon svekker etterspørselen etter metallet. Kobber er et av metallene som har flest bruksområder, og er dermed svært eksponert til generell økonomisk utvikling.

Kobber brukes i alt fra strømledninger til bilproduksjon. Prisen har falt hele 35 prosent fra all time high-nivået kun fire måneder siden, og et tonn kobber handels nå til under 7.000 dollar. Bloomberg påpeker krigen i Ukraina som en sentral årsak til prisfallet.

Nye bekymringer

Nå har det imidlertid oppstått bekymringer rundt etterspørselen.

Kina, som står for om lag halvparten av verdens kobberkonsum, har måttet stenge ned store deler av samfunnet igjen grunnet nye smitteutbrudd. Samtidig befinner Europa seg midt i en energikrise. Alt dette skjer samtidig som sentralbanker verden rundt jekker opp styringsrenter for å bekjempe skyhøy inflasjon.

– Dessverre så er det for øyeblikket vanskelig å estimere hva som vil bli bunnen for kobberprisen, skriver Phil Streible, markedsstrateg i analyseselskapet Blue Line Futures, til Bloomberg.

Spår dystre tider

Investeringsbanken Goldman Sachs estimerer at kobberprisene vil ligge rundt 6.700 dollar per tonn de neste tre månedene. Dette er en nedjustering på 22 prosent fra tidligere estimater.

De advarer også om høyere kostnadsnivåer fremover. De mener at om lag 300.000 tonn kobber vil være uprofitabelt med dagens kostnadsnivåer. De mener at flere selskaper som for et år siden hadde en break-even på 6.270 dollar i dag har et break-even nivå på om lag 7.500 dollar - langt under dagens pris.