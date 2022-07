Fall i ureaprisene

Granulert urea fra Egypt er ned 1 prosent denne uken til 705 dollar pr. tonn, etter å ha falt 12 prosent forrige uke.

India annonserte et anbud på urea 13. juli, som avsluttes 20. juli for forsendelser frem til 31. august. Anbudsdokumentet sier at det ønskes 500 tonn prillet eller granulert urea, mens det ifølge Pareto Securities var forventet rundt 1,4 megatonn. Det lavere målvolumet har ifølge Pareto blitt tolket som strategisk. Et kjøp av større volum, med forbehold om pris, anses som mulig. ADM Agri skriver imidlertid at anbudet var i tråd med forventingene. De skriver videre at resultater fra anbudet kan fremheve den begrensede globale ureatilgjengeligheten og konsolidere dagens prisnivå.

ADM Agri bemerker at Europas gasskrise fortsetter, da Nord Stream 1-rørledningen fra Russland er nede for planlagt vedlikehold. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om arbeidet vil bli fullført i løpet av 10-dagersvinduet og om gassforsyningen vil være på samme nivå som før vedlikeholdet – hvis de i det hele åpner igjen.

De høye gassprisene legger ifølge Pareto press på det europeiske markedet og produksjonsutsiktene, hvor det fulle omfanget av stansene foreløpig er uklare. For de store produsentene vil imidlertid produksjon av nitrater sannsynligvis bli prioritert for bruk av importert ammoniakk, da AN/CAN tilbyr betydelige premier i forhold til andre produkter.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å være rundt 90 kroner, opp fra 70 kroner forrige uke, som følge av lavere gasspriser og høyere nitratpriser. Norne Research skriver i en oppdatering at de oppjusterer sine estimater for Yara, men bemerker at usikkerheten fremover er høy, særlig på grunn av de geopolitiske forholdene.

Eller skriver Bloomberg News onsdag at innhøstingen som pågår i Øst-Europa, i likhet med store deler av verden lider under en gjødselkrise – og ting kan bli verre. Den ungarske produsenten Nitrogenmuvek Zrt opplyser ifølge nyhetsbyrået om at kornavlingen faller 15 til 20 prosent i år, i en region som omfatter store europeiske eksportører Romania og Polen. Bønder har kuttet forbruket av næringsstoffer på grunn av høye priser og forsyningsproblemer, i tillegg til at avlingene trues av tørke.

TDN Direkt