En svak uke for urea-prisene

Europeisk etterspørsel har avtatt de siste ukene, skriver Pareto Securities, med sesongmessig trege forespørsler. Høye gasspriser er fortsatt en bekymring, men få ser seg tvunget til å tre inn i markedet igjen. I Brasil har det vært stort volum i omløp, først og fremst for forsendelse i september og fremover, med relativt svak etterspørsel på kort sikt den siste uken.

Indias anbud på 500.000 tonn ble avsluttet denne uken med tilbud på til sammen 1,76 millioner tonn. Prisene var lavere enn de første forventningene og lavere enn tidligere handler fra Midtøsten, noterer ADM Agri. Kaliprisene avtar på globale markeder, skriver ADM Agri videre, og det er sett etterspørselsforstyrrelser i de søramerikanske markedene.

Pareto skriver at den store premien i forhold til urea hemmer en betydelig del av etterspørselen for nitrater utenom sesong. Selv om prisene generelt er stabile i Europa, har bekymringer for fremtidige gassforsyninger drevet tyske CAN-priser opp, legger meglerhuset til. Med nyheten om at gassforsyningene er gjenopptatt på Nord Stream 1, har kjøpere nå begynt å slappe av og etterspørselen avtatt.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å være rundt 70 kroner, ned fra 90 kroner forrige uke, som følge av høyere gasspriser og lavere ureapriser. Yara rapporterte tidligere denne uken om et bedre enn ventet andrekvartal, men både DNB Markets og Credit Suisse nedjusterte sine kursmål for selskapet i etterkant. DNB pekte blant annet på den siste tids nedgang i avlingspriser og oppgangen i naturgassprisene i Europa.

Ellers avgjorde den amerikanske internasjonale handelskommisjonen mandag at de ikke vil innføre toll på import av ammoniumnitrat fra Russland og Trinidad og Tobago. Analytikere ved RBC Capital sa at den overraskende avgjørelsen fra kommisjonen er negativt for nordamerikanske nitrogrenprodusenter, først og fremst CF Industries, ifølge SeekingAlpha.

TDN Direkt