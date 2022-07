Goldman advarer om råvareboble

Den kinesiske regjeringens inngrep i overdreven gjeld blant landets boligutbyggere har ført til en krise i eiendomssektoren. Mange prosjekter ser nå ut til å bli stående uferdige, og Goldman Sachs mener utfordringene vil føre til et betydelig overskudd av jernmalm i løpet av neste halvår.

Banken anslår et overskudd på 67 millioner tonn jernmalm for resten av 2022, etter første halvårs underskudd på 56 millioner tonn. Dette begrunner de hovedsakelig med at etterspørselen etter jernmalm er en tidlig indikator på eiendomsaktiviteten i Kina.

«Eiendomssektoren genererer nær en tredjedel av Kinas etterspørsel etter stål og jernmalm, som igjen representerer nær en fjerdedel av den globale sjøbårne etterspørselen», skriver Goldman Sachs i en oppdatering, ifølge Bloomberg.

Goldman kutter derfor også sine tre- og seksmåneders prismål til henholdsvis 70 og 85 dollar pr. tonn, fra tidligere 90 og 110 dollar pr. tonn. Tirsdag handles jernmalm i Singapore til 109,5 dollar pr. tonn.

Investorer som håper den kinesiske regjeringen vil hjelpe utviklere som er fanget i boliglånskrisen vil sannsynligvis bli skuffet, ettersom regjeringen vil prøve å unngå tilbud som kan oppmuntre til «moral hazard», ifølge Bloomberg.