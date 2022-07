Rio Tinto melder om et resultat etter skatt på 8.908 millioner dollar i første halvår 2022, ned fra 12.313 millioner dollar i samme periode i fjor.

Underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) falt fra 21.037 til 15.597 millioner dollar, mens inntektene falt fra 33.083 til 29.775 millioner dollar.

Nest største utbytte

Gruvegiganten betaler ut 4.300 millioner dollar i utbytte (2,67 dollar pr. aksje), sitt nest høyeste noensinne og halvparten av det underliggende resultatet på 8.600 millioner dollar – i tråd med utbyttepolitikken.

– Markedsforholdene var gode, om enn under fjorårets rekordnivåer. Vi leverte stort sett flat produksjon og solide resultater, sier konsernsjef Jakob Stausholm i en kommentar.

Selskapet erkjenner at markedsklimaet ble mer utfordrende mot slutten av halvåret, men opprettholder produksjonsguidingen gitt 15. juli.

Flere milepæler nådd

Rio Tinto opplyser om flere milepæler i løpet av første halvår.

Den første malmen ble levert fra Gudai-Darri – den første nye jernmalmgruven i den australske Pilbara-regionen på over et tiår. Videre ble den første boringen utført i Hugo North kobber- og gullgruven i Oyu Tolgoi i Mongolia, mens et kontantbud på resten av aksjene i canadiske Turquoise Hill er til vurdering.

Til slutt har Rio Tinto etter oppkjøpet av lithium-prosjektet Rincon i Argentina vedtatt en investering på 190 millioner dollar i en batteripulverfabrikk.