Ukrainske kornbønder selger til Russland

Driftsleder Viktor Molotok er omringet av hauger med tonnevis av korn.

– Vi går ikke sultne, det er klart, sier han lattermildt til AFP.

Han er mer tvilende til om Europa klarer seg. Molotok holder til i den lille landsbyen Kalmykivka i Luhansk-fylket, der han styrer en gård på 55.000 mål. Landsbyen, og størsteparten av fylket øst i Ukraina, er under russisk kontroll.

AFP møter bonden under en strengt kontrollert pressetur organisert av den russiske hæren. Molotok unngår å prate om politikk, men sier at til tross for krigføringen i området, går forretningen bra. Kundegrunnlaget har imidlertid endret seg.

Selger til Russland

Nå selger gården korn og solsikkefrø til russiske kunder.

– Selskapet vårt jobber som det har pleid. Ikke en eneste ansatt har sluttet, sier Molotok.

Han har måttet jobbe med logistikken og har tatt kontakt med russiske bedrifter.

– Der vi får best pris, er der vi selger, sier han.

Blokkerte havner

Ukraina kalles ofte Europas brødkurv eller kornkammer. Landet med enorme mengder dyp, svart jord er en av verdens største kornprodusenter. Den russiske offensiven har imidlertid satt en stopper for eksporten, ettersom Ukrainas havner blir blokkert og er minelagt. Frykten for en stor sultkatastrofe har spredt seg langt utenfor de to krigførende landene.