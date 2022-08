Gullsjef: – Den siste biten i puslespillet

Akobo Minerals har inngått en avtale med det sørafrikanske selskapet IW Mining for å etablere og drive Segele-gruven, melder det Euronext Growth-noterte gullselskapet mandag.

«Det å få IW Mining ombord var den siste biten i puslespillet. Sammen med Solo Resources har vi nå sikret oss all nødvendig kompetanse for å starte gruvedrift», sier Akobo-sjef Jørgen Evjen i en kommentar.

Selskapet venter nå at etableringen av gruven vil starte i oktober, at begrenset gullproduksjon vil være i gang i første kvartal neste år, og at full produksjon starter mot slutten av andre kvartal neste år.

IW Mining omtales som en «svært erfaren gruveentreprenør som i mange år har arbeidet med utvikling og drift av underjordiske gruver i Sør-Afrika». Akobo tilføyer at avtalen sikrer dem tilgang til erfarent personell og kompetanse som skal sikre gullutvinning i henhold til tidsplanen.