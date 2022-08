Ureaprisen falt for andre uke på rad

Ifølge ADM Agri forventes det imidlertid strammere markeder når vi går inn i høstsesongen, gitt de europeiske naturgass- og nitratprisene. ADM Agri noterer at den europeiske gassreferansen, TTF, for tiden handles på nivåer som ikke er sett siden den russiske invasjonen av Ukraina. Dette støtter nok en gang høyere nitratpriser i regionen.

I Europa er høye gasspriser og dens potensielle innvirkning på produksjonen fortsatt en stor bekymring, skriver Pareto Securities. Selv om det ikke har vært noen store nyheter, vurderer leverandørene situasjonen. Importetterspørselen har også falt på grunn av ferie og tregere internasjonale markeder.

De siste rapporter fra India sier ifølge Pareto at en anbudsutlysning mest sannsynlig vil skje i den siste uken i august, med et mulig anbud forventet i første uken i september. Målvolumet er oppgitt til å være rundt 1,0 millioner tonn eller mer. India var ikke aktive i markedet i tredje kvartal i fjor, og sikret seg det meste i fjerde kvartal.

Yaras run-rate EPS anslås av Pareto til å være rundt 20 kroner, ned fra 40 kroner forrige uke, som følge av høye gasskostnader og lavere nitratpriser.

Ellers skriver Bloomberg News at CRU Group anslår at høye gasspriser allerede har redusert en fjerdedel av Europas nitrogengjødselkapasitet. Nå øker bekymringen for at krisen vil forverres. For Europa kan det bety enda mindre produksjon og mer avhengighet av import av ammoniakk – som er det nitrogenprodukter er laget av.

International Fertilizer Association (IFA) advarer ifølge Bloomberg at bønder på grunn av de høye prisene kan bli tvunget til å kutte den globale gjødselbruken med så mye som 7 prosent neste sesong, som vil være det største kuttet siden 2008.

(TDN Direkt)