Ureaprisene stiger

Granulert urea fra Egypt steg 4 prosent til 770 dollar pr. tonn denne uken, etter å ha falt 2 prosent forrige uke.

Pareto Securities skriver at et anbud fra India forventes i løpet av denne uken eller neste uke etter at byråkratisk utfordringer førte til noen forsinkelser. Ifølge Profercy bør størrelsen på anbudet ligge på over 1 million tonn, noe som kan være utfordrende gitt Kinas fravær fra markedet og nordafrikanske produsenter som fokuserer på det europeiske markedet.

I Kina har de innenlandske ureaprisene har hentet seg beskjedent tilbake etter en oppgang i futuresmarkedene denne uken, og innenlandsk etterspørsel som sakte begynner å ta seg opp. Produksjonen har også til en viss grad blitt påvirket av strømbrudd, ifølge Pareto.

Yara meldte torsdag at som et resultat av høye gasspriser i Europa vil selskapet implementerer ytterligere begrensninger som vil ta den totale kapasitetsutnyttelsen til rundt 35 prosent i Europa. Med dette vil Yara har tatt ned produksjon tilsvarende en årlig kapasitetsekvivalent på 3,1 millioner tonn ammoniakk og 4,0 millioner tonn ferdige produkter.

TDN Direkt