Hong Kong-baserte Fosun eide 15 prosent – er skuffet over konkursen i Thomas Cook

– Fosun er skuffet over at Thomas Cook Group ikke har vært i stand til å finne en levedyktig løsning for sin foreslåtte rekapitalisering med andre tilknyttede selskaper, kjerne-utlånsbanker, obligasjonseiere og flere involverte parter, sa selskapet til AFP.

Etter planen skulle Fosun investere 450 millioner pund mot en eierandel på 75 prosent i flyselskapet og 25 prosent i turoperatøren.

Dette tilsvarer drøye fem milliarder norske kroner.

Redningsaksjon: 10 milliarder kroner

Kreditorer og banker skulle gjennom en hybrid både konvertere gjeld og skyte inn ny egenkapital, i en ramme på 450 millioner pund. I gjengjeld skulle disse få 75 prosent av turoperatøren og 25 prosent av flyselskapet. Det betyr at den totale redningspakken skulle utgjøre 950 millioner pund, eller 10,1 milliarder norske kroner gitt dagens aksjekurs.

Fosun sa ikke om konglomeratet planla ytterligere forsøk på å redde eller kjøpe Thomas Cook direkte.

Endret uttalelse

I en tidligere versjon av sitatet rundt kollapsen sa Fosun at "det vil fortsette å øke investeringene og samarbeidet i det britiske markedet." Men den ga ingen detaljer, og den linjen ble senere fjernet fra senere endrede versjoner av uttalelsen.

Thomas Cook avslørte i mai at tapet i første halvår ble mye større enn ventet grunnet en betydelig nedskrivning. Denne skal delvis være forårsaket av Brexit-usikkerhet, som forsinket bestillinger av reiser i sommerferien.