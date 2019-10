Nordmenn kan få e-turistvisum til Saudi-Arabia

Saudi-Arabia har lenge vært et av verdens mest lukkede land, og det å få visum til det oljerike kongedømmet har vært en omstendelig affære. I hovedsak har det vært muslimer på pilegrimsreise som har dratt til Saudi-Arabia.

Men nå ønsker landets kronprins Mohammad Bin Salman å øke inntektene fra turismen til 10 prosent av landet bruttonasjonalprodukt (BNP) innen 2030, opp fra dagens 2 prosent, ifølge canadiske CNBC News.

Fredag lanseres det nye e-visumprogrammet, blant annet under et arrangement i Oslo.

Foruten Norge er en rekke europeiske land, samt USA, Australia, Japan og Sør-Korea innlemmet i gruppa.

Utenriksdepartementet har utstedt et reiseråd for Saudi-Arabia, der det frarådes å reise til eller oppholde seg på steder som ligger mindre enn 50 kilometer fra grensa til nabolandet Jemen, og ellers utvise aktsomhet på grunn av den pågående krigen og risikoen for angrep fra opprørerne i Jemen over grensa til Saudi-Arabia.