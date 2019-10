Taxfreeselskap fjerner alkohol fra bonusordning

Da bransjenettstedet flysmart24.no omtalte den nye bonusklubben for en måned siden, kom det fram at kundene også kunne kjøpe alkohol med 10 prosent rabatt på første kjøp, i tillegg til de andre varene. Taxfreeselskapet kunne bare ikke fortelle det til kundene, de måtte oppdage det selv

Introduksjonstilbudet ble raskt populært, men etter at KrF og Sp reagerte kraftig på opplysningene om alkoholsalget, har Travel Retail Norway (TRN) nå snudd, skriver Vårt Land.

– Nå bør disse selskapene bør skjerpe seg og forholde seg til alkoholloven. De står jo i fare for å undergrave hele taxfree-ordningen hvis de utnytter disse gråsonene, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Han får støtte fra Sps Kjersti Toppe, som sammen med Bekkevold ønsker at Helsedirektoratet skal undersøke om bonusordningen bryter med alkoholloven, som slår fast at det er forbudt å gi spesielle rabattilbud på alkoholholdige drikkevarer.

Kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i TRN opplyser til avisen at de nå fjerner alkohol fra bonusprogrammet. Han sier at salget av alkohol ikke har gått opp ettersom det begrenses av alkoholkvoten, men at de har registrert økt salg av parfyme og kosmetikk.