Ving: Har fått et første bud

Meglerhuset Carnegie ble denne uken hyret inn for å hjelpe bobestyreren i Thomas Cook-konkursen med å selge Ving, den lønnsomme nordiske delen av konsernet.

Carnegie ønsker ikke å kommentere noe om prosessen til Finansavisen, men kommunikasjonssjef i Ving Scandinavia, Fredrik Henriksson, bekrefter at det første budet er mottatt:

– Ja, det kan jeg bekrefte, skriver Henriksson i en epost til Finansavisen.

Tung prosess

Ifølge Finansavisens kilder skal det å selge Ving egentlig være ukomplisert, men med en bobestyrer som selger, skal det være mer komplisert enn som så. Det pekes mot at selskapet trenger en ny eier for å unngå en konkurs, og at Carnegie-prosessen med «mange interessenter» kun underbygger at «det finnes ingen andre alternativer enn å si at det finnes mange kjøpere».

– Vi regner med en ganske rask salgsprosess, sier Henriksson til avisen Sydsvenskan, og nevner der at det finnes «flere interessenter».

I tillegg skal det være få strategiske kjøpere av Ving, siden selskapet fort blir for stort. Og da spesielt for oppkjøpsfond.

Kun Triton

PE-fondet Triton er til nå den eneste identifiserte mulige kjøperen, men heller ikke Triton ønsker å kommentere om det er dem som har lagt inn budet på Ving.

Tre uker etter konkursen i Thomas Cook opererer Ving fremdeles som normalt, men lever på nåde av hovedkreditor DNB.

Norges største bank tok forøvrig et tap på 1 milliard kroner dagen etter konkursen. Selv om Finansavisen samme dag fant dokumentasjon på at DNB hadde store lån mot Thomas Cook, ønsket ikke banken å gi svar på om nedskrivningen kom herfra.