Qantas satte rekord med ny flyrute

Den 16.200 kilometer lange flyturen tok 19 timer og 16 minutter, og søndag morgen kunne de 49 passasjerene og mannskapet stige ut av det nye Boeing 787–9 Dreamliner-flyet på Kingsford Smith-flyplassen i Sydney.

Den gamle rekorden for verdens lengste kommersielle flyrute var det Singapore Airlines som hadde, med sin 18,5 timer lange rute mellom Singapore og Newark-flyplassen ved New York.

Qantas begrenset antallet passasjerer og bagasjemengden på den første prøveturen, for å være sikre på at de kunne tanke nok drivstoff.

Blant de 49 passasjerene som fikk æren av å være med på turen, var det flere Qantas-sjefer, journalister og forskere som målte helsetilstanden til mannskapet ombord underveis.

– Dette er en historisk øyeblikk for Qantas. Dette er et historisk øyeblikk for australsk luftfart, og dette er et historisk øyeblikk for verdenens luftfart, sier konsernsjef Alan Joyce, som var med på den historiske flyturen, følge the Guardian.

Det er ventet at Qantas også vil teste ut flyvninger mellom London og Sydney uten mellomlandinger mot slutten av året.