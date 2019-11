Petter Stordalen kjøper Ving

Ving har fått nye eiere etter konkursen i den britiske reisegiganten Thomas Cook, og Petter Stordalen, gjennom sitt Strawberry Group, er en av disse.

Sammen med Stordalen går også oppkjøpsfondene Altor og TDR Capital inn i Ving.

Sistnevnte er fra før av medeiere i Hurtigruten sammen med Stordalen. Altor er på sin side inne på eiersiden i blant andre XXL, Sats og meglerhuset Carnegie.

– Vi har brukt fire uker i det vi kalte «Operasjon Bernie». Jeg er her på vegne av Strawberry Group, Altor og TDR, sier Stordalen under pressekonferansen i Stockholm.

– Jeg vet det har vært andre aktører, men vi var den eneste som jobbet med å sikre en enhetlig løsning for alle. Vi har stilt sikkerhet for seks milliarder, noe som skal sikre virksomheten, sier Stordalen, og påpeker at de både har kompetansen og de finansielle musklene som er nødvendige for at Ving skal fortsette å utvikles.

Fordelingen

Stordalens Strawberry Group og Altor kjøper 40 prosent hver av Ving, mens TDR Capital vil bli sittende på 20 prosent.

Ifølge pressemeldingen vil all virksomhet bli overført til et nytt konsern, der transaksjonen innebærer en kombinasjon av kjøp av hele selskaper eller eiendelene til visse selskaper fra dn tidligere juridiske strukturen i Ving.

I praksis betyr dette at Thomas Cook Northern Europe og Thomas Cook Nordic Holding nå er konkurs, slik at all virksomhet kan overtas av det nyopprettede konsernet.

Flere interessenter

Tidligere har flere aktører vært interesserte i Ving. PE-fondet Triton la i mai inn et bud på Ving, og flere andre har vært i forhandlinger om et kjøp.

For bare to uker siden kunne Finansavisen melde at Fosun Group, som var største aksjonær med omtrent 15 prosent av aksjene i Thomas Cook, ifølge kilder var i samtaler om å overta den nordiske delen Ving.

Jobben med å finne nye eiere til Ving er det meglerhuset Carnegie som har hatt.

Flere kilder har tidligere nevnt overfor Finansavisen at Carnegie skal ha kjørt en veldig «tight» anbudsprosess, hvor det skal være flere tøffe vilkår med tanke på tid og omfang.

Bekreftet bud

Tilbake i starten av oktober bekreftet Ving at det hadde kommet et bud på virksomheten, men uten å spesifisere hvem budgiveren var.

Ving-eier Thomas Cook Group meldte om konkurs 23. september i år, og det er reiselivsgigantens konkursbo i Storbritannia som står for salget.

Ving Norge inngår i det nordiske reisekonsernet Thomas Cook Northern Europe, som igjen er eid av det britiske selskapet.