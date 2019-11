Stordalen om Ving-kjøp: – Eierskapet er for evigheten

– Perspektivet mitt på dette eierskapet her, det er evigheten. Dere er som Choice for meg, sa Stordalen, og ble møtt med øredøvende jubel.

Tidligere denne uken ble det kjent at Stordalens selskap Strawberry kjøper 40 prosent av Ving, etter at tidligere eier Thomas Cook varslet konkurs natt til 23. september.

Strawberry kjøper opp Vinggruppen sammen med oppkjøpsfondene Altor og britiske TDR Capital. Dette omfatter totalt 2.300 ansatte i Ving, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Da Stordalen ble presentert som en av Vings nye eiere i Stockholm onsdag, var han ikledd en piquetskjorte i Vings oransjefarge. Fredag hadde mange av de Ving-ansatte bestemt seg for å hylle ham tilbake. Flere, blant dem Vings maskot-bamser Lollo og Bernie, var ikledd skinnjakker – noe Stordalen selv ofte kler seg i.

– Vi er her for at vi skal investere i nye opplevelser, nye konsepthoteller, og vi skal bruke pengene til å reinvestere i selskapet. Vi er alt annet enn de forrige eierne. Vi er nordiske, dette vil bli vår «legacy». Vi vil måles på hva vi gjør med selskapet, ikke hvilken avkastning vi får for pengene, sa Stordalen.