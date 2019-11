Ryanair-sjefen: – Norwegian vingler på kanten

Ryanair- sjef Michael O´Leary tror vintermånedene vil bli tunge for både Ryanair og andre lavprisselskaper. Selskapene sliter med å dekke rutene sine mens de venter på at Boeing 737 Max igjen skal gis klarsignal av flymyndighetene i USA.

– Originalt hadde vi planlagt å ha 60 max-fly i lufta sommeren 2020, nå vil vi ha 20 hvis vi er heldige. Vi har rett og slett ikke flyene vi trenger, sier O´Leary til Bloomberg.

Samtidig har det vært for mange billigselskap i Europa de siste årene, noe han mener har ført til at Thomas Cook har gått konkurs og at Norwegian sliter.

Han tror 2020 kan bli et noe bedre år uten Thomas Cook som konkurrent på mange av rutene.

