Cruiserederiet MSC skal investere rundt 117 milliarder i grønnere skip.

Skipet «Grandiosa» er bygget i Saint-Nazaire i Frankrike og ble levert fra verftet i forrige uke.

– Innovasjon har stått helt sentralt siden vi bygde våre første cruiseskip i 2003, og dette har bidratt til at vi i dag har en av de mest moderne- og miljøvennlige flåtene i verden, sier styreformann Pierfrancesco Vago i MSC Cruises.

Skipet kan koble seg til landbasert strøm når det ligger til kai, en funksjon som er på alle MSC's skip bygget etter 2017. Og med et topp moderne katalytisk reduksjonssystem (SCR) reduseres nitrogenutslippene med 80 prosent.

Det er også montert et hybrid eksosrensesystem, scrubber, som fjerner opp til 97 prosent av svoveldioksiden skipet slipper ut.

OMBORD: Styreleder Pierfrancesco Vago i MSC Cruises. Foto: NTB Scanpix

Karbonnøytralt

Styreformannen sier nå at rederiet planlegger å redusere utslippene ytterligere, og at det langsiktige målet er å bli verdens første karbonnøytrale cruiserederi.

– Ettersom vi er klar over at dagens, selv den mest avanserte, maritime miljøteknologi alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå umiddelbar karbonnøytralitet, sikrer den videre forpliktelsen vi nå gjør at vår flåte ikke har negativ påvirkning på klimaendringene fra og med 1. januar 2020.

MSC Cruises vil derfor balansere alt av direkte karbondioksidutslipp (CO2) fra sin marine flåtevirksomhet gjennom en rekke prosjekter initiert av respekterte internasjonale organisasjoner av høyeste standard. Alle kostnader dette vil påføre vil dekkes direkte og i sin helhet av selskapet.

DØPT I HAMBURG: «MSC GRANDIOSA» fikk navnet sitt i den tyske havnebyen på fredag formiddag. Foto: NTB Scanpix

Store investeringer

MSC Cruises er det raskest voksende cruise selskapet i verden. Med hovedkontor i Genève i Sveits er rederiet en del av cruisedivisjonen til MSC Group.

Rederiet planlegger nå å investere 11,6 milliarder euro, rundt 117 milliarder norske kroner, for å bygge åtte nye skip. I tillegg skal MSC investere 2 milliarder euro på fire superyacht skip, som skal leveres mellom 2023 og 2026.

Pr. dags dato er MSC Grandiosa og ti andre skip i MSC Cruises flåte på i alt 17 skip utstyrt for renere utslipp med hybrid scrubbere. Selskapets seks andre skip vil bli utstyrt med teknologien innen slutten av 2023, og vil til da benytte seg av lavt svovelbrensel for å alltid overholde de strengeste eksisterende, så vel som nye, maritime forskrifter.