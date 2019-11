Norwegian åpner 16 nye ruter

Norwegian lanserer 16 nye direkteruter fra Skandinavia fra våren 2020, skriver selskapet på sine hjemmesider mandag morgen.

Fire av disse er fra Oslo.

Det dreier seg om to ukentlige avganger til Kaunas med oppstart 3. april, to ukentlige avganger til Wroclaw fra 1. april, to ukentlige avganger til Poznan fra 1. april og fire ukentlige avganger til Düsseldorf fra 2. april.

Både Bergen og Stavanger får to ukentlige avganger til Billund, fra hhv. 18 og 19. juni. Til slutt får Trondheim to ukentlige avganger til Gdansk med oppstart 1. april.

Samtidig øker Norwegian frekvensen på en rekke ruter fra Norge, deriblant fra Oslo til Krakow, Riga og Napoli, fra Bergen til Alicante og fra Stavanger til London og Alicante.

Vi tar også med at Norwegian åpner nye ruter fra Stockholm til Palanga, Gdansk og Tivat, fra Gøteborg til Gdansk og fra København til Szczecin, Poznan, Palanga og Hamburg.

Les mer her.