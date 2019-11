STORSTILTE PLANER: – Vi har 27 hoteller under bygging som står ferdig i løpet av tre–fire år med til sammen rundt 7.500 rom. I tillegg har vi med smått og stort 90 byggeprosjekter, sa Petter A. Stordalen (t.v.) under samtalen med Trygve Hegnar under Hegnar Medias eiendomskonferanse fredag. Foto: Iván Kverme