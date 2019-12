Haut Nordic bygger storhotell på Gardermoen

– Vi skal bygge en ny bydel på Gardermoen, og hjertet er hotell og konferanse, sier Thor Thoeneie.

Han er adm. direktør i Oslo Airport City som ble etablert i 2016 ved at flere grunneiere på Gardermoen slo seg sammen. Da fikk de 850 dekar, i dag har selskapet kjøpt seg opp til 1.100 dekar tomtearealer. Det planlegges ikke mindre enn 1 million kvadratmeter med kontor- logistikk-, handels- og hotell- og konferansearealer. Det tilsvarer et område fem ganger så stort som fem Barcode-er i Bjørvika. Utbyggingen skal foregå over 20-30 år. Christen Sveaas' Kistefos er største eier og totalt er det 120 aksjonærer i selskapet.

MED COWORKING PÅ TAKET: Fra venstre: Ådne Skurdal, adm. direktør i Haut Nordic Hotels & Resorts, Olav Langli, driftsdirektør i Haut Nordic, Thor Thoeneie, adm. direktør i Oslo Airport City, og Sondre Prestegard, adm. direktør i Haut Nordic. Foto: Kaare Martin Granerud

Eget merkenavn

Nå er første store signering gjort, med eiendomsselskapet Haut Nordic. Dette eies 50/50 av Aker og Sondre Prestegard, og skal bygge et hotell på 20.000 kvadratmeter. Det får 410 rom og konferansefasiliteter til å romme rundt 500 personer.

Vi jobber konkret med Tromsø og Stavanger og sentralt i Oslo Sondre Prestegard, Haut Nordic

Hotellet etableres under et nytt merkenavn, Marawell, og på toppen – under fem meters takhøyde – skal det også etableres et kontorhotell, eller som de sier på nynorsk, coworking.

– Det blir det første hotellet i Norge med fleksitid. Trenger du hotellrommet klokken ti, får du det klokken ti. Du slipper å vente til klokken to som er standard i Norge, sier Olav Langli, driftsdirektør i Haut Nordic.

Store ekspanjonsplaner

Haut Nordic har i dag tre hoteller, i tillegg til en rekke restauranter og kontorbygg i porteføljen. Men det er store ekspansjonsplaner (se tabell).

Haut Nordics hotellprosjekter Hotell Hvor Størrelse Åpning Miklagard Hotel +500 rom Gardermoen Over 500 rom Oktober 2020 Hotel 1624 Kongsberg 147 rom Juni 2020 Marawell Hotel Gardermoen 410 rom Oktober 2022 The Shoemaker Bergen 43 2021 Marawell Hotel Bergen 140 2022 Kilde: Haut Nordic

I perioden 2022 til 2028 regner Haut Nordic med å åpne ytterligere fem hoteller med til sammen 1.250 rom. Disse vil ligge i Tromsø, Rogaland, Gardermoen, Fornebu og Oslo.

– Vi jobber konkret med Tromsø og Stavanger og sentralt i Oslo. Vi har også ambisjoner sammen med Aker i Fornebuporten på Fornebu, sier adm. direktør i Haut Nordic, Sondre Prestegard.

Han vil ikke ut med hva hva slags investeringer etableringene vil gi, men sier at de vil eie noen av hotellene og drive som ren operatør i andre. I Marawell på Gardermoen vil de stå for driften, mens OAC skal bygge med entreprenørselskapet Vedal som totalentreprenør.