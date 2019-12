Nå er det gratis å gå ut på Nordkapplatået

– Dette var en særdeles viktig og stor beslutning for friluftslivet i Norge. Nordkapplatået er utmark, og området rundt skal være tilgjengelig for alle uten høye, ulovlige avgifter. Det har vi heldigvis fått gjennomslag for nå, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv til NRK.

Hotellkjeden Scandic, som forvalter utkikkspunktet som hvert år tiltrekker seg mellom 250.000 og 300.000 gjester, har til nå kunnet ta 285 kroner i betaling fra alle som ville ut på utkikkspunktet. Nordkapplatået omtales som det nordligste punktet i Europa.

Hotellkjedens grunnlag for å ta betalt har vært en tillatelse de har fått fra kommunestyret. Fylkesmannen i Troms og Finnmark slår fast at kommunens utredning har vært for dårlig og opphever derfor tillatelsen. Dermed vil det bli gratis å komme ut på platået på ubestemt tid.

Opphevingen av tillatelsen kommer etter at Norsk Friluftsliv sendte inn en klage i fjor.

