De fineste feriene: Ekspertenes beste reisetips

Er du en av dem som spiser lunsj ved kontorpulten og jobber overtid hver eneste uke? Uansett om du er investor eller gründer, sjef eller ansatt: Mange drømmer om å komme bort, få et lite avbrekk.

Men hvor drar du, hvis du har noen uker fri? Vi spurte syv reiseeksperter, og svarene strekker seg fra Sør-Afrika til Peru og Kina, og fra vulkaner til sjøløver og portvin.

Paris, Istanbul – Georgia

– Jeg vet hva jeg ville gjøre: Jeg ville ta toget – fra Paris til Istanbul, eller kanskje helt til Tbilisi i Georgia, sier Torbjørn Færøvik. I reneste Greta Thunberg-ånd.

Han er en forfatter, historiker og tidligere journalist, som har reist mye og skrevet bøker om India og Kinas historie.

– Våren er en fin tid, høsten også. Unngå sommeren og vinteren, anbefaler Færøvik.

– Vi mennesker har det så travelt og reiser gjerne med fly, legger han til.

Færøvik mener at køer og sikkerhetskontroller er blitt en sann plage.

LANGSOM REISE: Torbjørn Færøvik foreslår å dra 400 mil med toget. Foto: Ivan Kverme

– Toget er det lavmælte, filosofiske alternativet. Underveis får jeg tid til å tenke og lese. Og til å se. Fra Paris til Istanbul er det fire hundre mil. Det ene kulturområdet avløser det andre. Byene jeg stanser i, røper små og store fortellinger. I salongene lytter jeg til poesi og prosa og ikke minst musikk.

Orientekspressen

Han understreker at den gamle Orientekspressen, kjent for sin høye stettføring, for lengst er satt på et sidespor.

– Men enhver kan lage sin egen orientekspress. Som livsnyter gjør jeg reisen så lang og langsom som mulig.

I Paris slår jeg an tonen ved å innta et bedre måltid på verdens vakreste jernbanestasjon, Train Bleu på Gare de Lyon, sier Færøvik. Vel fremme i Istanbul sjekker han inn på Pera Palace Hotel, som er bygd til ære for Orientekspressens reisende.

– Helst bor jeg på rom 411, hvor Agatha Christie skrev flere av sine krimbøker.

Underveis nyter han byer som München, Salzburg, Wien og Budapest. På listen står også Timisoara, som er utnevnt til europeisk kulturhovedstad i 2021, Bukarest og Sofia.

– Gjerne også Plovdiv, som en gang var en viktig romersk by på Balkan.

ISTANBUL: Togruten går fra Paris til Istanbul og kanskje enda lenger. Foto: Dreamstime

Færøvik sier at fortidens reisende sjelden våget seg lenger enn til Istanbul.

– Men siden jeg nå har penger nok, krysser jeg det vidstrakte Tyrkia, for så å møte fjellene som skiller landet fra Georgia. I år åpnet tunnelen som gjør det mulig å ta toget helt til frodige Tbilisi. Og tenk, fattig som rik kan reise hele strekningen uten visum. Pass og penger holder.

Sør-Afrika og Mauritius

Daglig leder Dag Åge Karlsen i Select Collection trenger ikke lang betenkningstid:

– Jeg ville kombinert Sør-Afrika med Mauritius, sier Karlsen.

– Først ville jeg fløyet til Cape Town og leid bil. Tatt Garden Route og besøkt vindistriktene.

Garden Route går langs kysten fra Cape Town til Port Elizabeth, med en foldet fjellkjede og strender mot storhavet - golf, dyreliv og byer.

I tillegg ville han fått med seg en safari, før han hadde fløyet til Mauritius. Fordelingen kunne vært tre uker i Sør-Afrika og en uke på Mauritius, eller to uker begge steder.

– På Mauritius kan du få rom fra 3.000 kroner til 5.000 kroner natten, mens de dyrere ligger på 15.000 kroner. Så du kommer langt med 150.000 kroner. Da får du ikke Rolls Royce-hotellene, men de med en bra 5-stjerners standard.

Han sier at prisen for en og to personer ikke er så forskjellig:

– Du betaler uansett pr rom, så det er flybilletten som gjør en forskjell.

Han anslår at prisen er cirka 15.000 kroner for flyreisen til Sør-Afrika, via Mauritius og hjem.

– Mye for pengene

Karlsen understreker at man får mye for pengene i Østen, hvis man i stedet setter kursen dit.

– Sånn som på Bali.

Han nevner land man kan dra innom på en rundreise, blant annet Thailand, Malaysia, Kambodsja, Laos og Vietnam.

– I Asia kan du kombinere byer som Bangkok med strender og steder som Mekongdeltaet og Angkor Wat. De som reiser alene vil sjelden ligge på en strand i fire uker.

Tanzania og Zanzibar

Wiggo Andersen har vært leder for Temareiser i en årrekke. Firmaet har med kjente reiseledere på turer fra 10-14 dager.

I mai i år skrev Fredrikstad Blad at «Hele livsverket til Wiggo Andersen – Temareiser Fredrikstad – er nå kjøpt opp av milliardæren Knut Axel Ugland (59) fra Grimstad».

Men mulighetene står fortsatt i kø:

En variant er en reise med utenrikskorrespondent Einar Lunde til Tanzania og Zanzibar. Prisen er rundt 46.000 kroner.

Da har man fortsatt to uker igjen av en måneds avbrekk, og også penger som kan brukes på andre reiser i inn- og utland.

I Afrika er det dyr, natur og kultur på programmet, men også Einar Lunde som forsøker å forklare hvordan økonomiene sør for Sahara kan vokse så raskt.

HVILEPULS: På Zazibar Foto: Zuri Zanzibar

– Har du i stedet 100 dager og rundt 100.000 kroner, kan du seile jorda rundt på cruise, skisserer Andersen.

Samtidig er det mulig å kjøpe flybilletter til en reise jorda rundt – og bruke den i løpet av en hektisk måned.

Andersen anslår at flybillettene koster rundt 30.000 kroner.

Han har vært på intense reiser, som da han dro fra Nairobi til Cape Town med tog, buss, bil og fly. Det er mer enn 400 mil.

Peru, Ecuador – Galapagos

Å svømme med sjøløver og gå stiene til Machu Picchu, er forslaget fra daglig leder Rasmus Ramstad i Hvitserk Eventyrreiser. Men det er bare litt av reisen.

– På veien mot Machu Picchu foreslår vi teltplasser og en kokk som disker opp med mat. Før vandringen akklimatiserer du deg til høyden i inkahovedstaden Cusco, forklarer Ramstad.

Her anbefaler han å bo på et av Perus mest eksklusive hoteller og la seg friste av kokkekunsten byen har å by på.

FOR EVENTYRERE: På listen står både Påskeøya og Machu Picchu (bildet). Foto: Kilroy

– Når du er i Peru, hører også besøk i Amazonas regnskog med, og selvsagt Titicacasjøen, som er verdens høyestliggende innsjø.

– Besøk sivøyene

Planen er å besøke de flytende sivøyene på Titicacasjøen, overnatte hos en lokal familie og lære deres tradisjoner.

Her bør du dra til et av de mest unike stedene på jorden Rasmus Ramstad, Hvitserk

Turen går videre til nabolandet Ecuador. I hovedstaden Quito er det mulig å ta inn på et luksushotell og oppleve byen mellom fjellene.

– Siden du er godt akklimatisert etter fotturen i Peru, kan du tas med til foten av en av verdens høyeste aktive vulkaner, Cotopaxi, på nesten 6.000 meter over havet. Her kjenner du svovellukten. Skulle dragningen bli stor, kan du bli med på den tøffe, men oppnåelige turen - og stå på toppen i soloppgang.

Så legger du bort fjellutstyret og flyr videre ut i Stillehavet, anbefaler Ramstad.

– Her bør du dra til et av de mest unike stedene på jorden; Galapagosøyene, og sjekke inn på lugaren i luksusyachten som tar deg med på cruise. Her er mennesket en relativt ny gjest og dyrene har ikke utviklet naturlig frykt for oss, så du kommer så tett på dyre- og fuglelivet at du nærmest kan klappe dem. Å svømme med sjøløver er en opplevelse du husker for resten av livet.

Sør-Afrika, Namibia og Zanzibar

– Det afrikanske kontinentet har mest å by på i forhold til opplevelser, kontraster, klima og ro, sier kommunikasjonsdirektør Anette M. Koefoed i Berg-Hansen.

Hun mener at dette også er stedet hvor du får mye igjen for pengene. Hun ramser opp: gourmetmåltider til en tredel av norske priser, en av verdens vakreste byer

– Cape Town, safari, ørkenvandring, historie og ikke minst «The African time», et avslappet forhold til tid.

Koefoed anbefaler businessklasse til Cape Town for å få en kickstart på turen.

– Så kan du bli en uke i Cape Town. Her er det mye du kan rekke over: Besøk Robben Island, hvor Nelson Mandela var fange – Groot Constantia, hvor Napoleon i sin tid bestilte vinen fra og Table Mountain hvor du haroversikt over hele byen.

Hun legger til:

– Spis afrikansk mat med 12 retter og ta en dagstur til Kapp det gode håp. På veien vil du se et av verdens vakreste landskap.

Men det er flere muligheter: Du kan dykke med hvithai, være med på hvalsafari, guidet sykkeltur, møte pingviner og spille golf.

Deretter går turen til millionbyen Durban.

Safari

– Rett i nærheten finnes både zululandsbyer, safari og bademuligheter. I Durban kan du bo på luksushotellet The Oyster Box.

Safari er en opplevelse for seg, mener Koefoed.

SAFARI: Afrika lokker med spektakulære møter med dyr. Foto: Hilde Oreld

– Her skal du få en følelse av å oppleve dette alene – ikke som i en turistfelle. Safari handler du derfor ikke på nettet, men finner det eksklusive uten at det er for dyrt.

Siste uken avsluttes i Namibia for ørkensafari, Zanzibar for knallhvite strender, spa og kryddermarkeder, eller togruten Rovos Rail.

Hun hevder at det er trygt å oppholde seg i Sør-Afrika, men ikke alle er enige i det: De viser til farlige og ubehagelige situasjoner turistene kan havne i.

– Som alle andre steder er det områder du bør unngå. Vi anbefaler å bo på hotell eller i leiligheter med fullservice. Det er også trygt å leie bil og kjøre rundt på egenhånd, men husk venstrekjøring, sier Koefoed.

På nettsidene til UD står det: Kriminaliteten i landet er svært høy, og alle bør ta forholdsregler

Korea og Japan

Ifølge globetrotter Jens A. Riisnæs er det én lov som gjelder i reiseliv:

– Jo mer penger du bruker, jo mindre interessant er reisen, advarer han.

Noen har mer penger mellom hendene enn kultur mellom ørene Jens A. Riisnæs

Riisnæs viser til grensenytteverdien av penger. Han sier et absolutt nei til all inclusive, og anbefaler søkemotorene kayak.com og hotels.com.

– Noen har mer penger mellom hendene enn kultur mellom ørene, sier han.

– Hvor bør du dra?

– Hvis man skal få mest mulig ut av måneden man reiser, så bør du reise til verdens viktigste land, Kina.

– Ta bakveien inn, ved å fly til Islamabad og følg den spektakulære Karakoram Highway til Kashgar. Med et romslig budsjett spanderer man på seg en landcruiser med guide. Her krysser man Marco Polos rute rett etter grensepassering på 4.500 meters høyde. Siden fly er kjedelig og forutsigbart, så ta toget videre til Ürümqi.

Deretter går veien til Xi’an, med terrakottakrigerne – og der er også den byen som har vært keiserhovedstad lengst, og så til Beijing.

Han mener at man godt kan hoppe over Shanghai, Kanton og Hongkong, siden mange allerede har vært der.

Riisnæs foreslår nattferge fra Qingdao, en by som har hatt tysk innflytelse, over til Sør-Korea, der man må få med seg demarkasjonslinjen mellom sør og nord.

– Det er sterkt, som Checkpoint Charlie for mange år siden. Ønsker du å se mer, så ta toget til Pusan helt i sør, der det går nattferge til Japan.

– Her må du få med deg Kyoto, som er kulturhovedstaden og Nagasaki, som er Japans «europeiske» by, med sterk historie fra den gang portugiserne fikk handelsmonopol for 500 år siden. Hvis du skal unne deg en overnatting i femsiffer-klassen, så gjør det i Kyoto.

VIL ØSTOVER: Globetrotter, radiomann, journalist og forfatter Jens A. Riisnæs ser mot øst når han anbefaler tur. Først til Kina, så til Japans kulturelle hovedstad. Foto: Iván Kverme

Riisnæs ville avsluttet reisen i Macau, som skal få broforbindelse med Hongkong.

– Det er en gammel portugisisk koloni. Ta inn på det portugisiske hotellet helt sør på Coloane, og drikk et glass vintage portvin på balkongen, mens du skuer ut over Sørkinahavet. Etterpå kan du spise portugisiske sjøretter med Macau-vri, og drikke en tørr alvarinho til.

Han kan ikke dy seg for en kommentar til de som drømmer om en romantisk øyferie:

– Maldivene må være verdens kjedeligste sted. Dra heller til Seychellene, med mye vakrere natur – og mer til.

Sør-Amerika rundt

– Start reisen i Lima, Sør-Amerikas gourmethovedstad, anbefaler Hege Grue i Escape.

Deretter anbefaler hun Machu Picchu, som hun mener er enhver eventyrers store drøm – og så Påskeøya.

PÅSKEØYA: I fotsporene til Thor Heyerdahl. Foto: Dreamtime

– Den er fremdeles magisk, og kombineres fint med en krysning av Andesfjellene – fra vinområdene rundt Santiago i Chile til vinområdene rundt Mendoza i Argentina.

En kort tur med fly og du er i Buenos Aires.

– Det er tangoens vugge og enhver biffelskers drøm. Avslutt ferien med en tur opp på Sukkertoppen i Rio de Janeiro, eller kanskje på fotballkamp på Maracaña?

Her lever dyre- og fuglearter som ikke finnes noe annet sted i verden Hege Grue, Escape

For de som vil slappe av litt, anbefaler Grue å nyte folkelivet på Copacabana, gjerne med en caipirinha i hånden, eller ta et par dagers avstikker til en av Rios mindre og mer tilbakelente nabobyer.

MED PÅ LISTEN: Kristusstatuen i Rio de Janeiro. Foto: Dreamstime

Stillehavet

Grue trekk er også frem andre høydepunkter: Et av dem er Galapagos, det lille øyriket i

Stillehavet, som hun omtaler som et av de mest eksotiske steder på kloden.

– Her lever dyre- og fuglearter som ikke finnes noe annet sted i verden, og det er et drømmested for dykkere, sier Grue.

Så kommer Påskeøya, der man kan følge i Thor Heyerdahls fotspor mellom steinstatuer og stillehavsstrender.

Hun har også med et cruise rundt Kapp Horn, eller helt til Antarktis.

ANTARKTIS: Det går an å dra på cruise rundt Kapp Horn eller helt til Antarktis. Foto: Harag-Lloyd

På listen er også Colombia:

– Paradisstrender på Rosario Islands, kolonibyen Cartagena, kullsvart og velsmakende kaffe i fjellene og hippe Bogotá.