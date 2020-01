Flere besøkte Norge utenom turistsesongen

Flere besøkte Norge utenom sommersesongen, hvilket er et resultat av satsingen på helårsturisme, ifølge Innovasjon Norge, som tirsdag holdt sin årsgjennomgang.

– At trafikken nå spres utover året i større grad enn før, er godt nytt for reiselivsnæringen. Det er en myte at det er fullt i Norge, og vi gleder oss over å registrere stadig nye og spennende reiselivsprodukter – og investeringslysten i fremtidens reiselivsprodukter er stor, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Skal styre turistene

Selv om trafikken ble spredt over større deler av året, kom 52 prosent av overnattingene i 2019 i løpet av de fire månedene i sommersesongen fra mai til august.

Det gjør at mange steder fremdeles har ledig kapasitet andre deler av året.

Innovasjon Norge har nå lagt om profileringen av Norge som turistmål. Tidligere har de fokusert på den generelle markedsføringen, mens de nå er tydeligere på å styre turistene.

Hjelp utenom sesongene

– Vi har flyttet fokuset fra markedets behov over til hva vi har behov for her hjemme. I Nord-Norge trenger de for eksempel drahjelp på sommeren, for bortsett fra i Lofoten er det romslig med plass der. Derfor bygger vi opp markedsføringen rundt sommeren, og så har de behov for noe helt annet på vinteren når nordlysturistene uansett kommer. På samme måte har Vestlandet mange turister om sommeren, men trenger drahjelp fra oktober til april, sier Holm.

– Hvis vi bare sier «Kom til Norge. Her er det vakkert», da kommer folk ut ifra de assosiasjonene de har. Da vil de fortsatt komme til sommerdestinasjonene på sommeren og til vinterdestinasjonene på vinteren, sier hun.

(©NTB)