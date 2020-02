Det siste om spredningen av coronaviruset

Elleve mennesker er nå døde i Italia etter å ha blitt smittet av covid-19-viruset, opplyser myndighetene. Samtidig er tallet på virussmittede steget til 322.

Italia er det landet i Europa som er verst rammet av virusutbruddet.

Tirsdag var helseministrene fra Italia, Østerrike, Sveits, Tyskland, Frankrike, Slovenia og Kroatia samlet for å drøfte virushåndtering og kriseberedskap.

Der ble de enige om at grensene fortsatt skal holdes åpne, og at å stenge grensene vil være et lite effektivt tiltak.

Hotell i Østerrike

Et hotell i Innsbruck i Østerrike er stengt og ansatte og gjester er satt i karantene etter at en italiensk resepsjonist har fått påvist covid-19-smitte.

Myndighetene i landet vil ikke opplyse hvilket hotell det er snakk om, men ifølge østerrikske medier er det Grand Hotel Europa som ligger i sentrum av Innsbruck.

– Ingen får gå inn eller ut mens helsemyndighetene kartlegger hvem resepsjonisten har vært i kontakt med, sier en talskvinne for myndighetene i Tyrol.

Både resepsjonisten og hennes samboer er innlagt på sykehus etter at de begge testet positivt på viruset. De er begge fra Italia og kom i forrige uke til Innsbruck fra Lombardia-regionen i Italia.

Over 1.000 smittet i Sør-Korea

Antallet smittede av det nye koronaviruset i Sør-Korea er over 1.000. Nye bekreftede smittede er 169 siden tirsdag, blant dem en amerikansk soldat.

I alt elleve personer har omkommet og totalt har 1.146 mennesker blitt smittet av covid-19-viruset i Sør-Korea, som er landet utenfor Kina som er hardest rammet.

Antallet døde faller i Kina

Kinas helsemyndigheter melder om 52 nye dødsfall og 409 nye smittede fra tirsdag til onsdag. Tallene viser en nedgang i nye tilfeller og dødsfall.

I alt 2.715 mennesker er nå døde av covid-19-viruset, melder de kinesiske helsemyndighetene. I alt er det registrert 78.064 tilfeller i landet, de fleste inne i den hardest rammede Hubei-provinsen.

Av de 52 nye rapporterte dødsfallene onsdag var 40 registrert fra Hubei-provinsen.

Tirsdag meldte helsemyndighetene om 71 døde.

WHO: Verden er for dårlig forberedt

Verdens land er langt fra godt nok rustet til å bekjempe og hindre spredning av covid-19-viruset, sier WHO, som ber flere land kopiere Kinas strenge tiltak.

– Verden er rett og slett ikke klar for å møte viruset, sier Bruce Aylward i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Sammen med kinesiske eksperter leder han en ekspertgruppe i WHO som gransker hvordan man best kan håndtere covid-19-epidemien.

Han sier alle land bør spørre seg selv om de raskt kan omgjøre hele sykehusavdelinger til covid-19-sentre, om de har nok av respiratorer som kan holde kritisk syke pasienter i live, og om de har minst 1.000 personell som er trent i å spore opp mennesker som har vært i kontakt med virussyke pasienter.

– Dette viruset kommer til å dukke opp i flere land. Så tenk at viruset kommer i morgen, sa Aylward på en pressekonferanse i Genève tirsdag med klar adresse til myndighetene i all verdens land. (©NTB)