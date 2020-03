Vil suspendere avgangskrav for fly

Den internasjonale luftfartsforeningen (IATA) er i kontakt med luftfartsmyndigheter over hele verden for å be om at regelen om bruk av slots (lande- og avgangsrettigheter) blir suspendert med umiddelbar virkning for sommersesongen 2020 på grunn av coronaviruset.

Det melder TDN Direkt.

Reglene sier i dag at flyselskapene må operere minst 80 prosent av sine tildelte slots under normale omstendigheter.

– Å suspendere kravet for hele sommersesongen vil føre til at flyselskapene kan svare på markedsforhold med passende kapasitetsnivå, skriver IATA.

Blant annet vises det til at et flyselskap opplever 26 prosent reduksjon gjennom hele selskapets operasjoner sammenlignet med fjoråret.

Et annet selskap rapporterer en reduksjon i bookinger til Italia på 108 prosent, ettersom bookinger har kollapset til null og refusjonene vokser ytterligere.

Flere flyselskaper rapporterer 50 prosent "no-shows" i flere markeder, opplyses det.