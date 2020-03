Bekymret for turistnæringen

– Nå er det viktig at nordmenn bruker sunn fornuft, og ikke lar frykten ta overhånd. Fortsett å følge rådene fra norske helsemyndigheter, sier Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO Reiseliv.

NHO har hatt tett kontakt med de største kjedene i Norge, og alle melder om at de har iverksatt gode beredskapsplaner og ekstra hygienetiltak for å forhindre smitte.

– Psykologien den største trusselen

Kinesisk turister står for 6 prosent av alle hotellovernattinger av utenlandske gjester i Norge, og avlyste overnattinger på grunn av myndigheters reiseforbud har allerede gitt merkbare utslag hos hotellene. Ifølge Devold er det en stor bekymring blant ulike bedrifter for hvordan virusfrykten vil virke inn på folks reisemønstre og planer gjennom hele 2020.

– Psykologien er ofte den største trusselen og kan gi store og uforutsigbare konsekvenser for en rekke bedrifters økonomi dette året. Her bør alle forholde seg til helsemyndighetenes råd, så ikke krisen blir mye større enn det det er saklig grunnlag for, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv sier i en pressemelding at de følger situasjonen fortløpende, men at de frykter konkurser og permitteringer hvis hotell- og restaurantbransjen mister en stor andel av kundene sine.