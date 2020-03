Hotellnæringen forbereder permitteringer

– Det er en tydelig forskjell i antall hotellbestillinger enn hva som er normalt. Når 1 av 3 hotell allerede går i underskudd så sier jo det sitt om hva vi risikerer, sier adm. direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Thon Hotels har alene fått inn avbestillinger på 1100 gjestedøgn på grunn av coronaviruset.

Hotellnæringen er allerede hardt presset økonomisk og en midlertidig løsning kan bli å permittere ansatte.

– Vi vet at det er flere hotell som har samtaler med tillitsvalgte om permitteringer, og vi ser at frykten for virus gir tydelige utslag, sier Krohn Devold.

Frykter for arbeidsplassene

I dag jobber det rundt 175.000 personer i norsk reiseliv. Mange hotell går allerede i minus eller har små eller ikke-eksisterende marginer. Unntakssituasjonen de nå er inne i gjør at det er vanskelig å planlegge fremover.

– Vi frykter konkurser og vi ser at mange hotell ikke helt vet hva de skal gjøre fremover. Det er vanskelig å planlegge en sommer når man ikke vet hvor mange gjester det faktisk blir, sier Krohn Devold.

Flere avbestillinger kommer fra asiatiske gjester, men de utgjør en liten del av det totale markedet. Bekymringen er størst knyttet til nordmenn og konferanser som hotellene lever av.

– 70-80 prosent av markedet er nordmenn. Vi er spesielt bekymret for at enda flere konferanser skal bli avlyst, som mange hotell er avhengige av, sier Krohn Devold.

AVBESTILLINGER: Som de fleste andre hoteller i Norge, så har det foreløpig største avbestilte konferanser og overnattinger. Foto: Berit Roald

Krever økonomiske lettelser

For å begrense skadevirkningene så vil NHO Reiseliv at regjeringen skal gjøre kutt i momsen.

– Vi mener regjeringen må reversere momsøkningene. Vi har hatt en økning på fire prosent de seneste årene, sier Krohn Devold.

Det er idag 12 prosent moms på overnatting.

– Må tenke at 10 prosent av gjestene ikke kommer

Det største hotellet i Norge, Clarion Hotel The Hub, blir også rammet av coronaviruset.

– Vi forbereder oss på en ganske stor storm. The Hub og mange av våre andre hoteller får avbestillinger på overnattinger og konferanser, sier hotelldirektør André Schreiner.

STORM: Hotelldirektøren på Clarion Hotel The Hub er redd for en langvarig frykt for coronavirus. Foto: Clarion Hotel

Hotelldirektøren sier de har utfordringer blant annet fordi firmaer nå har strenge reise og karanteneregler.

– Avbestillingene kommer fra alle segment. Det være seg nordmenn, turister, ulike grupper og bedrifter, sier Schreiner.

Nå forbereder hotellet seg på at de kan miste 10 prosent av gjestene.

– Det er vanskelig å planlegge fremover. Våre statistikker og prognoser kan bli helt feil. Vi må tenke ut fra et scenario om at 10 prosent av gjestene ikke kommer, sier Schreiner.

– Vurderer dere da permitteringer?

– Det vil jeg ikke kommentere nå, sier Schreiner.



1100 AVBESTILLINGER: Thon Hotels, her ved konserndirektør Morten Thorvaldsen, mister flest gjester i Nord-Norge. Foto: Are Haram

Thon Hotels har også mange avbestillinger på grunn av viruset.

IKKE TILTAK: Næringsminister Iselin Nybø, nøyer seg med å si at regjeringen følger situasjonen tett. Foto: privat

– Rundt 1100 overnattinger er avbestilt hos oss. Det er foreløpig ikke kritisk, men vi er bekymret for fortsettelsen. Avbestillingene er stort sett fra Asia og turister som skulle feriere i Nord-Norge, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen.

– Kommer ikke tiltak nå

Næringdepartementet er i dialog med næringslivet som ønsker seg økonomiske tiltak, men vil ikke love noe nå, selv om næringsministeren ser at viruset rammer.

– Coronaviruset har effekter for norsk næringsliv, men det er krevende å anslå omfanget nå. Lavere vekst i verdensøkonomien kan gi lavere etterspørsel etter norske varer og tjenester. Vi ser effekter av dette allerede i reiselivsnæringen. Regjeringen følger situasjonen tett, skriver næringsminister Iselin Nybø i en e-post til Finansavisen.