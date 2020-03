– Sommeren kan ta knekken på oss

– I verste fall kan sommersesongen i år slå ut store deler av reiselivsnæringen, en næring som allerede er sårbar og hvor mange lever av nettopp denne årstiden, sier leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Det er spesielt turister fra Asia som nå avlyser eller ikke velger å bestille ferien til Norge likevel, men også andre grupper er avventende.

– Sommersesongen kan bli veldig kritisk, mange sitter stille i båten og venter, og hvis også europeere uteblir, så vil det kunne få store implikasjoner for reiselivet, sier Bergmål.

– Snakk om store summer

Et av Norges største reiseselskaper, Vy Fjord1 Reiseliv, merker at coronaviruset virkelig gir konsekvenser for det relativt nye selskapet.

– Det begynner å bli store summer. Det er en god del avbestillinger, og når vi ser på bestillinger fremover, er vi et godt stykke unna der vi er normalt, sier adm. direktør Kristian Jørgensen.

Selskapet, som består av Norges største fergeselskap og transportselskapet Vy, ble opprettet i fjor sommer.

– Vi ser at mange venter, spesielt asiater holder igjen. Det er flest togbilletter som blir avbestilt eller ikke bestilt, sier Jørgensen.

– Bedriftene skjelver

NHO Reiseliv utførte en intern spørreundersøkelse blant sine medlemmer onsdag denne uken, og den bekrefter at mange skjelver i buksene.

BESTILLINGENE UTEBLIR: En fersk undersøkelse gjort av NHO Reiseliv viser at bedriftene er bekymret for lavere sommertrafikk. Adm. direktør Kristin Krohn Devold gjentar behovet for tiltak. Foto: Iván Kverme

– Bedriftene har grei kontroll på avbestillingene på kort sikt, men det som gjør bedriftene spesielt urolige, er at det er klart lavere antall bestillinger til sommeren, spesielt i år, men også neste år, sier Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO Reiseliv.

Krohn Devold vil ikke dele innholdet i undersøkelsen, men sier at svarene viser at bedriftene er bekymret for fremtiden.

– Stadig flere sier at de kan gå mot permitteringer, flere har ansettelsesstopp og utsetter rekrutteringen av sommervikarer, sier Krohn Devold.

– Kan få langvarige konsekvenser

Hvis det skulle bli en fiaskosommer for reiselivsbransjen, så er det ikke nødvendigvis bare 2020 som blir et dårlig år, men NHO Reiseliv frykter at det kan føre til andre reisemønstre.

– Vi er redd for at vi mister de turistene som kunne ha kommet igjen og igjen, når de først velger bort Norge nå, sier Krohn Devold.

Krohn Devold har tidligere krevd at regjeringen reverserer momsøkningene på overnatting og mener det blir mer og mer nødvendig.

– Tror turistene kommer

PUST UT: – Turister flest gjennomskuer det overdrevne fokuset på frykt, sier høyskolelektor Kjersti Ruud Walaas. Foto: Privat

– Jeg tror ikke coronaviruset vil ta knekken på reiselivsnæringen, jeg tror sommeren vil gå bedre enn det reiselivsnæringen frykter. Selv om asiater ikke kommer, så tror jeg fortsatt amerikanere og europeere vil ta turen, sier Kjersti Ruud Walaas, som har studert og skrevet bok om global turisme.

Til daglig jobber Walaas som studieprogramleder for reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høyskolen Kristiania. Der underviser hun blant annet i reiselivsutvikling og konsekvenser av turisme.

– Jeg tror de aller fleste vil se at denne frykten er overdrevet og mediedrevet. Men det er ikke tvil om at reiselivsnæringen er sårbar, og hvis turistene ikke kommer, så vil næringen blø, sier Walaas.