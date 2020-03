– Det har hatt en svært rask og tydelig effekt på reiselivet, sier Silseth i det Petter A. Stordalen-eide hotellselskapet.

Han forteller om tøffe tider innen hotellsektoren. Nordic Choice Hotels har 210 hoteller og 17.000 ansatte. 99 prosent av dette er i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Vi regner med unntakstilstand i mars, april og ut i mai. Det er alvorlig disse dagene og ukene, så får vi håpe det vil normalisere seg, sier han.

FORVENTER 10 PROSENT BELEGGSFALL I DE STORE BYENE: – Vi regner med unntakstilstand i mars, april og ut i mai, sier konsernsjef i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth. Her fra Choice-hotellet The Hub, som ble åpnet i mars i fjor. Foto: NTB Scanpix

– Året begynte bra, så kom «the perfect storm», som har preget antallet avbestillinger og ombookinger. I de store byene i Norge tror jeg volumet vil falle med 10 prosent i mars i forhold til samme måned i fjor, sier han.

– Sommeren blir selvsagt tom for kinesiske og asiatiske grupper, det kommer ingen slike, men vi har tro på at vi skal klare å erstatte noe av dette bortfallet, sier Silseth.

Han forteller at hotellene er åpne, blant annet har de fulle konferanser på Gardermoen og Fornebu, og at situasjonen ikke skal gå ut over gjestene som nå booker reiser. For de ansatte kan det derimot få følger.

– Vi gjør det vi kan på kostnadsreduserende tiltak. Det kommer helt sikkert permitteringer, vi klarer ikke å holde alle sysselsatt sånn etterspørselen er nå, sier han.

– Hvilke planer har dere, og hvilke grep har dere gjort foreløpig?

– Vi har planer og tiltak på det. Det er bare å se på flyindustrien. Passasjerene på flyene som er innstilt, skulle ha ligget på hotell. Det er opptil hver enkelt hotellsjef i Nordic Choice å vurdere permitteringsbehovet, de kjenner sitt marked best.

MÅ GJØRE KOSTNADSKUTT: Nordic Choice Hotels-eier Petter Stordalen. Foto: Iván Kverme

– Er det noen som har meldt inn permitteringer?

– Enkelte av våre hoteller er nå i dialog med tillitsvalgte vedrørende mulig behov for permittering.

Svenskene innskrenker først

– Ser du noen forskjell på de ulike markedene dere er i? Blir noen rammet hardere enn andre?

– Som vanlig er det svenskene som har en mer industriell tilnærming. Det er et eller annet i kulturen som gjør at de er raskere med å dra ned reisevirksomheten når slike ting skjer. Det er nok her nedgangen er størst, sier han.

– Jeg synes det virker som en overreaksjon at noen store bedrifter legger ned reiseforbud. Samfunnet er avhengig av at næringslivet fungerer, så vi regner med at aktiviteten tar seg opp igjen etter hvert, sier han.