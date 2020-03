Klar for romturisme

Elon Musk-selskapet SpaceX melder at det har gjort en avtale med oppstartsbedriften Axiom Space om å tilby romferder for privatpersoner og ikke-amerikanske astronauter.

Reisen vil gjøres via romskipet «Crew Dragon», som har plass til maksimalt tre passasjerer, og destinasjonen er Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Andre halvår 2021

Ifølge Houston-baserte Axiom Space skal de første betalende passasjerene sendes ut i verdensrommet allerede i andre halvår 2021. De vil deretter befinne seg på forskningsplattformen ISS i minst åtte dager, før de vender tilbake til jordkloden.

«Denne historiske reisen vil være et avgjørende punkt i ferden mot universell og rutinemessig tilgang til verdensrommet», erklærer Axion-topp Michael Suffredini i en pressemelding.

Han påpeker at turen til ISS blir den første som noen gang er drevet og styrt av et kommersielt selskap, samt at dette bare er «den første av mange» slike reiser.

Ingen billigferie

Enn så lenge er dette imidlertid ikke noe for hvermannsen.

Reisepakken, som også inkluderer 15 uker med trening her på jorden, koster 55 millioner dollar, over en halv milliard kroner, pr. passasjer.

Dessuten er romturisme neppe uten risiko. En SpaceX-prototype eksploderte så sent som 28. februar, og det samme skjedde i november i fjor. Ingen personer ble skadet som følge av ulykkene.

Forøvrig arrangerer også et annet selskap, Space Adventures, romreiser med SpaceX-fartøyet «Crew Dragon». Her flyr passasjerene i bane rundt jordkloden i stedet for å lande på ISS.