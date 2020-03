Stordalen kan permittere flere hundre ansatte

Hundrevis av ansatte ved Petter Stordalens norske Nordic Choice-hoteller fikk mandag beskjed om at de kan bli permittert.

– Noen av våre hoteller har i dag varslet sine ansatte om at det kan bli permitteringer. Vi har ennå ikke permittert noen, men om situasjonen ikke snur vil vi dessverre måtte gå til det skrittet. Og omfanget kan bli flere hundre som berøres. Vi prøver å gjøre dette så skånsomt som mulig og i samarbeid med de ansatte. Derfor ber vi også om forståelse for at vi ikke vil gi detaljert, utfyllende eller mer informasjon på nåværende tidspunkt, skriver sjef for Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth, i en epost til Finansavisen.

Han legger til at de opplever det som trygt for de ansatte og gjestene så lenge man forholder seg til rådene gitt av helsemyndigheten, og alle de 207 hotellene holder åpent som vanlig.