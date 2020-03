Flyselskapene gir gratis avbestilling og ombooking

I går sendte reisebyrået Ticket Feriereiser en mail til sine kunder om at de nå kunne bestille fly- og charterbilletter og få gratis ombooking eller avbestilling.

– Dette er ekstraordinært for situasjonen, sier Wolff Andresen.

Svært ofte kan ikke flybilletter avbestilles, andre ganger koster det mye - både å avbestille og ombooke.

ØNSKER SIKKERHET: Markedsansvarlig i Ticket Feriereiser, Ellen Wolff Andresen. Foto: Ticket Feriereiser

Hardt rammet

Fly- og reiselivsbransjen er blant dem som er hardest rammet av coronaviruset. Mange hotellselskaper forteller om mye avbestillinger, og ikke minst er et lavt nysalg foruroligende.

Nå håper flere flyselskaper og charterselskaper at salget skal kunne normaliseres ved at kundene risikofritt kan kjøpe sine feriereiser.

– Det vi hører fra våre kunder, er at de ønsker avbestillings- og ombookingbare billetter. Vanligvis kan man ikke avbestille fordi man er redd for å reise. Hvis UD fraråder reiser til et område du har kjøpt billetter, får du tilbake pengene. Men hvis du ikke vil dra bare fordi du er redd for å bli smittet, holder ikke det. Derfor kommer flyselskapene og charterselskapene nå med dette tilbudet, sier Wolff Andresen.

Gratis avbestilling

I mailen fra Ticket står det at charterselskapene Detur og Tui gir gratis avbestilling.

Apollo har ikke gratis endring, men tar kr 500 pr. person, Ving spanderer reiseforsikring og avbestilling- og endringsforsikring på de som bestiller nå.

Flyselskapene som er omfattet er Thai, Qatar, SAS, Turkish Airlines, AirFrance, KLM, Singapore Airlines og British Airways.

For flyselskapene varierer betingelsene.