Viking Cruises stopper aktivitet ut april

Viking Cruises annonserer at rederiet vil stoppe all aktivitet frem til 1. mai. Det skjer som følge av coronaviruset.

– Å drifte et reiseselskap i dag fører med seg for høy risiko for sykdomskarantene, og dermed ødelegge opplevelsen for våre gjester, sier Torstein Hagen, styreleder og eier.

Han er ifølge Kapital Norges nest rikeste mann og hadde i fjor en nettoformue på 60 milliarder kroner.

Hagen forteller at alle vil få billettene sine refundert, eller kan bestille en ny tur senere til rabattert pris.

Den siste tiden har det vært flere eksempler på smitte av coronavirus på cruiseskip internasjonalt. Over 700 og seks døde av coronaviruset etter at smitten utbredte seg på cruiseskipet «Diamond Princess» utenfor Japan. Det var rundt 3.700 mennesker ombord. Bergen kommune varslet onsdag at ingen cruiseturister får gå i land.