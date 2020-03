– Regjeringens corona-tiltak er ikke nok til å forhindre konkursras

– Det er stor fare for massekonkurser i hele næringen nå. Det er mange gode tiltak fra regjeringen, men det offentlige kommer til å knekke bedrifter om det ikke kommer kompensasjonsordninger og dekning av sykepenger, sier adm. direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Reiselivet må nå betale tilbake enorme summer til alle som har bestilt reiser, tjenester og opplevelser de ikke får, på grunn av helsemyndighetenes restriksjoner.

– Vi ser at stadig flere nå permitterer absolutt alle ansatte, restaurant og hotellbransjen vil oppleve et ras av konkurser. De har allerede null i margin eller går i tap. De store aktørene med mange ansatte vil selvfølgelig føre til stor samfunnskade, sier Krohn Devold.

SKUFFET: – Tiltakene holder ikke og nå ber vi Stortinget ta grep for å forhindre massekonkurs, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål. Foto: Virke

Virke: – Dette holder ikke

Virke Reiseliv er heller ikke nådig i sin kritikk.

– Det vil komme mange konkurser. Arbeidsplasser vil gå tapt om ikke Stortinget kommer med nye tiltak rettet mot reiselivet. Da vil mange ikke ha en jobb å gå til etter permittering, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Og Bergmål uttdyper:

– Selv om viktige tiltak som at lønnsplikten ved permittering reduseres, er ikke tiltakene samlet sett gode nok for reiselivsbransjen. Vi er skuffet over at staten ikke også tar regningen for de første 14 dagene ved sykemelding og at det ikke kommer på plass en kompensasjonsordning til pakkereisearrangørene som nå tar regningen for alle de avlyste reisene.

– Staten må ta regningen

– Det er katastorfalt om det ikke kommer på plass kompensasjonsordninger. De som har solgt pakkereiser må refundere kundenes utgifter og selskapene sliter allerede. De sitter nå med betydelige utgifter, samtidig som inntektene er forsvunnet. En kompensasjonsordning vil kunne redde små og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser i hele landet. Den vil være kortvarig og treffsikker, sier Bergmål.