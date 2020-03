Britene bes om å holde seg unna hytter og feriehus

Den britiske regjeringen ber folk om å ikke besøke sine sekundærboliger, slik som hytter og feriehus, ifølge Financial Times. Det skjer etter at flere innbyggere i London angivelig skal ha tatt seg ut på landet for å isolere seg der.

«Essensielle reiser inkluderer ikke besøk til andre hjem, campingplasser, campingvogner eller lignende, enten formålet er isolasjon eller høytider», uttalte Regjeringen.

De ber folk om å holde seg hjemme i deres hovedbolig. Årsaken er at lokale myndigheter og tjenester allerede er utsatt.

Folkevalgte ledere i Cornwall har sagt at de frykter at viruset vil spre seg i større grad på grunn av reisende fra London.

Den norske regjeringens forbud mot hyttebesøk har fått mye oppmerksomhet. Mange lar seg irritere over folk som absolutt må på hyttetur, tross regjeringens oppfordring om å bli hjemme.

De siste dagene har mange søkt om flytting for å kunne reise på hyttene.