Petter Stordalen og Nordic Choice prøver desperat å berge omsetningen

– Når vi har fått tilnærmet næringsforbud som følge av smittevernrestriksjonene, må vi se på nye områder for business, fastslår Geir Økland, pressekontakt i hotellkjeden Nordic Choice.

Petter Stordalens kjede Nordic Choice Hotels er voldsomt rammet av coronakrisen. 7.500 av de 17.000 ansatte er permittert. I et innslag på NRK Dagsrevyen onsdag kveld ba han regjeringen komme på banen med flere redningspakker.

– Dette gjelder hele landet, ikke bare reiselivsnæringen, men også handelsnæringen, som nå står på kanten av en fullstendig avgrunn, sa hotellkongen.

Kapital verdsatte i fjor høst formuen hans til 26 milliarder kroner.

Omfatter 55 hoteller

Nå går Stordalens hotellimperium nye veier for å berge det som berges kan av omsetning. I en annonsekampanje på Facebook falbyr Nordic Choice såkalt check-in-kontor til 295 kroner pr. dag.

OMFATTER 55 HOTELLER: Kampanjen er rullet ut på utvalgte hoteller i Norge, Sverige og Danmark. Skjermdump: Facebook

Kampanjen varer frem til 8. april, og omfatter 55 forretningshoteller med høy standard som vanligvis har en rompris på mellom 1.000 og 2.000 kroner.

Den føres både i Norge, Sverige og Danmark med samme kronebeløp i de tre landene.

BORTEKONTOR: Skal det være en kontorplass i København? Foto: Nordic Choice

«Prøver du å ha hjemmekontor mens hele familien vrimler rundt deg? We got you covered. Lei et hotellrom i en dag og jobb i fred og ro», lyder reklamen.

Tilgang til rommene er mellom klokken 07 og 19 på ankomstdagen. Flere av hotellene tilbyr dessuten room service når kontorgjestene trenger lunsj.

Tilbudet gjelder imidlertid ikke luksushotellene The Thief i Oslo eller Nordic Light i Stockholm. Der koster det mellom 100 og 200 kroner ekstra for en dags kontorplass.

BORTEKONTOR: Eller en kontorplass i Tromsø? Foto: Nordic Choice

Alternativ til hjemmekontor

– Hva slags gjester håper dere å få?

– Vi opplever at dette er et tilbud som passer for de fleste yrkesgrupper og personer. Ikke alle bor slik at det passer så godt med hjemmekontor. Med begrensninger for kafeer, restauranter og andre møteplasser, er hotellrom perfekt for dem som trenger å jobbe i fred, svarer Økland.

– PASSER FOR DE FLESTE: Pressekontakt Geir Økland. Foto: Nordic Choice

Han legger til at hotellene også kan tilrettelegge for større firmaer eller andre som trenger det.