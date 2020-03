To av tre reiselivsbedrifter frykter konkurs

En undersøkelse gjennomført blant NHO Reiselivs medlemmer viser at de fleste av landets reiselivsbedrifter står på randen av konkurs.

– Undersøkelsen bekrefter at reiseliv er den næringen som er hardest rammet av coronasituasjonen. Flere enn 6 av 10 reiselivsbedrifter sier det er reel risiko for at bedriften går konkurs. Det er dobbelt så høy andel som gjennomsnittet i næringslivet forøvrig, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

63 prosent vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av coronaviruset – en betraktelig høyere andel enn gjennomsnittet blant NHOs medlemmer der 32 prosent frykter konkurs.

Reel risiko for konkurs hos flere enn 6 av 10 reiselivsbedrifter

Undersøkelsen viser at 9 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 78 prosent har permittert mellom 76 – 100 prosent av sine ansatte.

– Dette setter 125.000 arbeidsplasser i fare. Alle med stor omsetningssvikt må få full nytte av regjeringens kompensasjonsordning, mener Krohn Devold.