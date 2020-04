– Vi kan få et konkursras i en ellers levedyktig bransje

– Dette er katastrofe for alpinanleggene i Norge. Hvis ikke Stortinget gjør noe med dette, så får vi et konkursras i en ellers levedyktig bransje, sier Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

Krisepakken fra regjeringen som skal hjelpe coronarammede bedrifter hjelper ikke alpinanleggene, ifølge Sylling Clausen.

Konsekvensen av at alpinanleggene må stenge er at Norge vil stå uten mange alpinanlegg neste sesong.

Stenger alpinanleggene for godt

Alpinanlegg i Norge har tapt 400 millioner kroner i heiskortomsetning på grunn av den pålagte stengingen i forbindelse med coronaviruset.

– Disse pengene skulle brukes på lovpålagte vedlikeholdsarbeider i sommerhalvåret. Hvis ikke anleggene gjør dette, får de ikke lov til å åpne igjen neste sesong, forteller Sylling Clausen.

Senere sesongstart

Med kriteriene som ligger til grunn for dagens krisepakke, vil alpinanleggene kun få dekning for en svært liten del av de faste kostnadene.

Gudrun Sanaker Lohne. Foto: Destinasjon Trysil

– Slik forslaget til ordningen er lagt frem fra regjeringen, vil det bety at næringslivet på en vinterdestinasjon kun får kompensasjon for to måneder, mars og april, sier Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

Det kan fære til at vintersesongen vil også bli krevende for næringsaktørene. De fleste har etter inntektstapet i vinter og lite trafikk gjennom sommer og høst lav likviditet.

– Blir ikke inntektstapet kompensert, må trolig vinter-bedriftene utsette åpning fra november, til rett før julesesongen starter, da de har nok kundegrunnlag, sier Sanaker Lohne.