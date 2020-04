Petter Stordalen: – Jeg er mer opptatt av å redde selskapene enn hvordan eierstrukturen blir

I onsdagens episode av podcasten Stormkast snakket Petter Stordalen og Per Valebrokk om hvordan Stordalens reiselivsimperium har blitt påvirket av coronaviruset.

– Målet er at alle våre selskaper skal komme gjennom krisen. Jeg er mer opptatt av å redde selskapene enn hvordan eierstrukturen blir, sier hotellkongen

Tidsskriftet Kapital anslo Petter Stordalens nettoformue til 26 milliarder kroner i 2019. I podcasten spør derfor Valebrokk om han har sympati for at enkelte er kritiske til at staten skal gå inn å redde selskapene.

– Jeg forstår at man kan se det på den måten. Men det er viktig å forstå at formuen min ligger i selskapene og jeg har ikke pengene på bok. Verdiene ligger i Nordic Choice, Ving, Hurtigruta og eiendommer, og andre selskaper vi har investert i. Når markedet stopper opp, gjester uteblir, rammes en stor del av disse selskapene. Verdiene blir da mindre, svarer Stordalen.

Borte over natten

Hotellkongen forteller at coronakrisen ble mye mer dramatisk enn hva han forutså før samfunnet stengte ned 12. mars.

– Det er en situasjon hvor nesten hele grunnlaget for forretningsdrift nesten ble borte over natten. Uansett hvilke forberedelser man har gjort kan ingen leve med en situasjon som nå. En butikk kan ikke leve uten kunder og hoteller er helt avhengig av gjester, sier han, og legger til:

– Når næringsgrunnlaget blir tatt bort betyr det fint lite hvor mye cash og gjeld du har. Da handler alt om å legge en plan for å komme gjennom krisen. Man vil komme tilbake til en normal tilstand, men spørsmålet er når.

Rekordhøy kontantbeholdning

Stordalen forteller at han har vært gjennom fem-seks store kriser i sitt forretningsliv, og at Nordic Choice hadde vært rustet for en ny finanskrise.

– Vi kunne overlevd mange år med en ny finanskrise. Det vi ikke hadde planlagt for var stengte landegrenser, forbud mot konferanser og restaurantbesøk. Vi hadde planlagt for langt færre gjester, men ikke ingen gjester, sier han.

Den 20. februar hadde Stordalen et møte med banken hvor han presenterte regnskapstallene for 2019.

– Vi hadde lagt bak oss et rekordår, med større planlagte investeringer enn noensinne. Kontantbeholdningen var også rekordhøy og selskapet virket mer robust enn noen gang. Vi skulle ansette mange tusen nye ansatte i løpet av året. Så gikk det under to uker før alt var snudd på hodet, sier han.

Ikke lånt for mye

Totalt har Nordic Choice permittert 7.500 ansatte og overfor Dagens Næringsliv har Stordalen opplyst at hotellkjeden taper 250 millioner kroner i måneden, selv om de gjør alt de kan for å kutte kostnader.

– Det jeg synes har vært tyngst er å gjennomføre alle tiltakene vi har måtte gjøre. Vi har den mest unike kulturen innen reiseliv i Norden. Plutselig måtte vi fortelle dem at det ikke er flere gjester her, og vi måtte igangsette permitteringer, sier Stordalen.

Hotellkongen trekker frem at gjeld er relativt og han mener ikke selskapene hans har pådratt seg for høy belåning.

– Før krisen hadde jeg en rekke hotelleiendommer med gjeld på 50 prosent i forhold til eiendomsverdiene. Det er relativt konservativt, sier Stordalen