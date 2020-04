Ras i spanske hotellovernattinger

Spania er det landet i Europa, sammen med Italia, som er hardest rammet av viruspandemien. Det fører til at verdens nest mest besøkte nasjon opplever massiv nedgang i antall utenlandske besøkende, melder Reuters.

Besøkende som bodde på spanske hoteller raste med 66 prosent i mars, til 1,19 millioner besøk.

Det er kritisk for Spania der turisme utgjør 12 prosent av bruttonasjonalproduktet.

National Statistics Institute melder om at beleggsfrekvensen nesten var halvert i mars fra 29 prosent til 53 prosent for ett år siden. Siden starten av året har hotellnæringen opplevd et kumulativt fall på 22 prosent.

Spania har et dødstall på nesten 22.000 og mer enn 204.000 er smittet.